OM : Déjà un perdant suite au changement de coach

A peine arrivé, Gennaro Gattuso semble avoir fait une victime dans l’effectif utilisé par son prédécesseur Marcelino. En effet, le jeune Emran Soglo qui avait les faveurs du coach espagnol ne semble pas avoir tapé dans l’œil de l’Italien.

La défense est clairement un problème de ce début de saison côté OM. Alors que Gattuso veut relancer la concurrence pour booster ses joueurs, il serait limité concernant les latéraux. En effet, seul Michael Murillo serait considéré comme une doublure aussi bien à droite qu’à gauche. Selon le journal l’Equipe, « le jeune Emran Soglo, plutôt en vue lors de la préparation, ne semble pas être une option crédible aux yeux de Gattuso en tant que latéral gauche et le milieu de terrain de formation n’a d’ailleurs pas été retenu pour le déplacement en Principauté. » Soglo va devoir se battre pour retrouver du crédit peut être dans un poste de milieu de terrain. Ce dernier avait joué lors de matches amicaux, il a débuté une rencontre pour 67 minutes de jeu et un but dans un poste de milieu gauche face à Metz cette saison.

