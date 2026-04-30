OM: Son mercato, objectif, remplaçant… la conf de Weah résumée en 5 points !

Suspendu pour le déplacement à Nantes, Tim Weah s’est exprimé en conférence de presse sur la période délicate traversée par l’OM. Entre état physique, tensions internes et ambition européenne, l’international américain a livré un discours lucide mais combatif. À trois matchs de la fin, il affiche une volonté claire : rester impliqué malgré son absence et continuer à pousser le groupe.

Une fin de saison sous douleur mais assumée

Le joueur a reconnu une baisse physique liée à l’enchaînement des matchs, tout en insistant sur son engagement. “Ça peut se passer dans une saison. J’ai fait beaucoup de matchs. Je prends beaucoup de coups, j’ai mal au genou, j’ai mal partout. Mais j’essaye de mettre plus d’énergie et d’envie malgré la douleur, je fais tout pour aider l’équipe, même dans la douleur. Ma saison est bonne? Si je ne fais pas une bonne saison, je ne fais pas une bonne saison, c’est un peu mon état d’esprit.”

Un contexte marseillais sous tension permanente

Weah a évoqué le contexte émotionnel particulier du club, où la pression est constante. “Il y a toujours des tensions à Marseille. Quand on gagne, c’est mieux, mais il y a toujours des tensions ici. Et il faut assumer ça quand tu viens ici. C’est ça le foot, on joue pour ça. Tout ce qui se passe en dehors du Vélodrome doit y rester, beaucoup de choses sortent dans les médias et ce n’est pas bien. Il faut continuer tous ensemble.”

Ambition intacte malgré la situation au classement

Malgré le retard, le joueur croit encore aux chances de qualification européenne. “On peut. On est proches au classement. Quatre points, quand même. Mais c’est le foot. On peut gagner les trois derniers matchs et les autres peuvent tous le perdre. Je ne vois pas dans le futur, je dois juste faire mon job et l’équipe doit gagner des points. Moi, j’y crois, et je vais tout faire pour donner mon énergie.”

Leadership et état d’esprit dans l’adversité

Face aux critiques sur le caractère de l’équipe, il revendique une posture de leader et de résilience. “Non, pour moi tout ne va pas bien. Je suis un leader de cette équipe donc je dois essayer de garder de la stabilité. Si j’arrive devant vous et que je suis déçu, que je n’ai pas envie de parler avec vous… Taper sur la table? Ce n’est pas ici qu’il faut le faire, c’est sur le terrain. Il faut rester positif. On a vécu une saison difficile. À Marseille, plein de choses se passent et rentrent dans la tête. Mais il faut assumer. Quand tu signes à Marseille, c’est ça. Je suis prêt pour le défi.”

🗣️ “J’espère être là la saison prochaine, si le club me garde”#Weah : Quel avenir à Marseille ? “J’espère être là la saison prochaine, si le club me garde (rire). Je me sens bien ici. C’est ma ville. Mon rêve est de gagner un trophée ici. Je suis là pour la saison prochaine,… pic.twitter.com/2TSEzKJ31U — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 30, 2026

Avenir, remplaçant et regard sur le groupe

Weah s’est projeté sur la suite, tout en évoquant ses coéquipiers et son attachement au club. “J’espère être là la saison prochaine, si le club me garde (rire). Je me sens bien ici. C’est ma ville. Mon rêve est de gagner un trophée ici. Je suis là pour la saison prochaine, bien sûr.”

Pour compenser son absence, il met en avant une solution interne crédible. “Il y a plein de joueurs. Nnadi, il va faire du bien à l’équipe, il va vite. On l’a tous vu au dernier match. Je le vois parfaitement remplir ce poste.”