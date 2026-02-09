OM : Sonné, De Zerbi explique qu’il n’y a “pas grand-chose à sauver” après la claque au Parc des Princes

Touché et lucide, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à minimiser la portée de la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (5-0), dimanche soir au Parc des Princes. Au micro du diffuseur Ligue 1+, l’entraîneur marseillais a livré une analyse directe et sans faux-semblants, marquée par un profond désarroi.

Une préparation remise en question après PSG-OM

Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi a d’abord tenu à s’adresser aux supporters olympiens. « Une nouvelle fois, je demande pardon aux supporters », a-t-il reconnu, avant d’évoquer la nécessité d’échanger rapidement avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria. « On parlera avec Benatia, avec Longoria, pour comprendre ce qu’on peut faire, car cette défaite fait mal », a-t-il expliqué sur Ligue 1+.

Sur le terrain, l’OM n’a jamais semblé en mesure de rivaliser avec le PSG. Le technicien italien a pointé un problème majeur de préparation. « On pensait préparer le match au maximum, mais clairement, on l’a mal préparé. Il va falloir comprendre pourquoi », a-t-il insisté, soulignant l’écart entre certaines prestations récentes et celle livrée à Paris.

Des performances incohérentes qui interrogent l’OM

Le contraste avec d’autres matches récents a également été mis en avant par Roberto De Zerbi. « Pourquoi on va à Bruges et ici faire un tel match ? Et pourquoi contre Rennes et Lens, on fait des matches complètement différents ? », s’est-il interrogé, sans chercher d’excuses liées à l’arbitrage ou au contexte.

Après la rencontre, le discours aux joueurs s’est voulu minimaliste. « On n’a pas besoin de se parler dans ces moments-là. Il faut regarder à l’intérieur de soi et penser qu’on aurait pu faire mieux », a-t-il confié. Lucide jusqu’au bout, l’entraîneur marseillais a conclu sans détour : « Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à sauver de ce match quand autant de joueurs ne sont pas au niveau. »

Cette lourde défaite en Ligue 1 laisse l’OM face à ses contradictions actuelles, avec un besoin immédiat de réponses internes après une soirée douloureuse à Paris.