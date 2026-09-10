OM : Soprano explique pourquoi il ne veut pas investir dans un autre club…

Très attaché à l’Olympique de Marseille, Soprano estime qu’il lui serait difficile d’entrer au capital d’un autre club de football. Interrogé par Le Maine Libre, le rappeur marseillais a reconnu que l’idée lui avait déjà traversé l’esprit, avant de rapidement l’écarter.

« Quand tu es Marseillais, c’est mort »

Soprano ne cache pas son intérêt pour le football, mais son lien avec l’OM constitue à ses yeux une limite difficile à dépasser.

« C’est une question très difficile pour moi. Quand tu es Marseillais, c’est mort. Si je commence à faire comme Kylian Mbappé l’a fait à Caen, ce n’est pas possible, avec l’OM, c’est tellement compliqué. J’avoue que ça m’a traversé l’esprit, mais c’est sorti très vite. »

Le chanteur évoque notamment la possibilité d’investir dans un club comme Le Mans, tout en assumant pleinement son identité marseillaise.

« Faire partie d’un club comme Le Mans, c’est beau. Bien sûr j’aurais aimé de tout mon cœur mais si tu fais ça, tu n’es plus Marseillais. »

Aider autrement le football marseillais

Soprano se dit en revanche prêt à soutenir le football local d’une autre manière, notamment dans les quartiers nord de Marseille.

« Participer et aider un club des quartiers nord de Marseille, m’occuper des tenues, ça, oui. Apporter mon soutien aussi à l’équipe des Comores quand ils ont besoin de moi et quand je peux, bien sûr. »

Une façon pour l’artiste de rester impliqué dans le football sans franchir le pas d’un investissement dans un autre club, contrairement à Kylian Mbappé à Caen ou Novak Djokovic au Mans.