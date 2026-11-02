Emerson Palmieri a quitté la pelouse dès la première période face à Toulouse, dimanche, lors de la victoire de l’OM (2-0). Bruno Genesio a évoqué une douleur au genou et expliqué avoir préféré ne prendre aucun risque. La nature de la blessure doit être précisée après un point médical ce lundi.

Le succès marseillais contre le TFC a été marqué par la sortie précoce d’Emerson, remplacé par Ulisses Garcia. Après la rencontre, Bruno Genesio a donné les premières indications sur l’état de son latéral gauche, sans avancer de diagnostic.

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Genesio explique sa décision

« Emerson ? Il a une douleur au genou, donc je n’ai pas pris de risque. Il a déjà été blessé par le passé. Je n’ai pas eu le temps de faire un point médical. On fera un point demain sur la nature de sa blessure. C’est sur un appui », a déclaré l’entraîneur de l’OM après la victoire face à Toulouse↗. Selon Genesio, le joueur s’est fait mal sur un appui. Le technicien a également rappelé ses antécédents de blessure pour expliquer sa prudence.

Un point attendu ce lundi

Genesio a indiqué qu’il n’avait pas encore échangé avec le staff médical au moment de sa prise de parole. Le point annoncé ce lundi doit permettre de préciser la nature du problème. À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée.

La situation d’Emerson sera suivie de près alors que l’OM doit se rendre à Leverkusen jeudi, puis à Lens dimanche. Ulisses Garcia, entré à sa place contre Toulouse, figurait lui aussi dans le groupe retenu pour la rencontre↗.