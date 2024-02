OM : Spinosi raconte les grosses décisions concernant Barthez, Carrasso et Mandanda !

Invité dans notre émission, Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens à l’OM nous raconte le passage entre Barthez, Carrasso et Mandanda !

« Fabien (Barthez) c’était un phénomène, on le sait de toute façon, même si à la fin c’était plus le Fabien que j’avais connu en 94. Après, on a connu « Carrasse« , qu’on a eu au centre de formation, qu’on a fait revenir et qu’à un moment donné on a dit on prolonge Fabien ou on continue avec « Carrasse« . Et là j’ai eu une discussion avec Pape (Diouf) et j’ai dit il faut lancer « Carrasse« . Il me dit donc on ne fait pas resigner Fabien. J’ai dis, moi, tu me demandes mon avis, je te dis c’est l’heure de « Carrasse ». Et voilà, tu as l’amitié, mais aussi on te demande de prendre une décision. J’ai pris ma décision. Ça a été une de mes décisions les plus fortes que j’ai eu à prendre et je me suis éclaté avec « Carrasse« . Et puis après on est allé chercher Steve (Mandanda). Alors Steve, c’était quelque chose. Mais au début, quand il arrive, il arrive sur la pointe des pieds, il venait du Havre… »

