OM – Sporting (4-1) : Incroyable scénario, Marseille régale et se lance enfin !

Igor Tudor a décidé de titulariser Balerdi axial droit, Under et Harit en attaque. Premier ballon en profondeur, Trincão a le ballon, il temporise, Balerdi et Veretout le regarde sans sortir sur lui, il enveloppe pied gauche et ouvre le score (0-1 / 1′). L’OM est un peu perturbé en ce début de match, Trincão, encore lui, s’offre un seconde occasion, mais il est contré par Balerdi (3′). L’OM se réveille enfin, Harit trouve Sanchez, une-deux parfait mais l’international marocain frappe sur le gardien, une occasion ratée (5′). Mbemba efface deux joueurs et décale Under, mais ce dernier est hors jeu.

Une talonnade et un jeu direct en profondeur d’Edwards, Mbemba est devancé par Gonçalves, qui frappe mais Pau Lopez est à la parade (9′). Alors que l’OM est bousculé, sur un ballon anodin donné en retrait au gardien à Adnan, Sanchez va au pressing et contre le dégagement de l’Espagnol (1-1 / 14′). Le portier a trop tardé et le Chilien y a cru, un coup du sort qui peut relancer les marseillais. Suite à une frappe d’Harit, Sanchez pense marquer un doublé mais il est largement hors jeu (16′). Mauvaise relance d’Adnan, Guendouzi décale Clauss qui centre pour Harit, ce dernier qui redonne l’avantage de la tête (2-1 / 16′). Sur un ballon en profondeur de Pau Lopez, Tavares est a la course touche le ballon de la tête, Adnan rate sa sortie et touche le ballon de la main en dehors de la surface, coup franc et carton rouge (23′). Le portier a tué le match du Sporting… Corner d’Harit, Balerdi monte au dessus de tout le monde, le nouveau portier, Israël est en retard, but de la tête (3-1 / 28′). Clauss s’est blessé, il laisse sa place à Kaboré (32′). Harit surgit et obtient un coup franc et un carton jaune, il frappe en force suite au coup franc, non cadré (35′). Les joueurs du Sporting son tendus et enchainent les fautes, les esprits s’échauffent suite à un contact sur Tavares. Un carton rouge aurait pu être donné, sur le coup franc Balerdi est trouvé au second poteau mais manque le cadre de peu. L’OM a retourné cette rencontre et mène 3-1 à la mi-temps.