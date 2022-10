OM – Sporting : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Sporting ce soir à 18h45 à l’occasion du match de la 3e journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Sporting aura lieu à 18h45 au Stade Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

La cote de d’une victoire de l’OM sur Zebet

Pariez sur la victoire de l’OM sur le site Zebet partenaire de footballclubdemarseille.fr. La côte du premier succès de ll’Olympique de Marseille est de 2,25

Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette rencontre avec notre partenaire ZEBET ! Retrouvez une sélection de paris, proposée par la rédaction de Football Club de Marseille et bénéficiez d’une offre de bienvenue pouvant aller jusqu’à 200€ offerts ! C’est à vous de jouer !

Le groupe de l’OM (non-officiel)

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, Clauss, Bailly, Kaboré, Mbemba

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gueye, Gerson, Rongier

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez

Le groupe du Sporting

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Bailly

Clauss Veretout Guendouzi Nuno Tavares

Ünder Harit Alexis Sanchez

Sporting :

Adan

Inacio, Marsa, Reis

Esgaio, Morita, Ugarte, Santos

Trincao, Edwards, P. Gonçalves

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

Le match se jouera à huis clos suite aux incidents intervenus lors de la rencontre OM – Francfort

L’Arbitre de cet OM – Sporting

L’arbitre du match entre l’OM et le Sporting sera Davide Massa. Filippo Melli, Stefano Alassio et Davide Ghersini seront les assistants. Paolo Valeri et Daniele Doveri seront à la VAR.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 19h (*)

– Ensoleillé (couverture nuageuse 1%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 22°C / ressentie 21°C

– Vent : SSE 11 km/h

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Sporting

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires Sporting : 0

Déclarations d’avant-match

«Un huis-clos? Ca ne devrait pas avoir une importance, c’est dommage, les supporters vont nous manquer, mais l’important c’est de se concentrer pour faire un beau match.Matteo couvre deux postes, pour moi, c’est intéressant. S’il joue haut, il y a plus d’équilibre. Plus bas, il y en a moins. J’ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu.Il faut avoir la même préparation, il faut faire le job sur le terrain et avoir la même approche.Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont des joueurs forts à tous les postes et de l’expérience à tous les postes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/2022)»

« Nous sommes le Sporting, nous venons à chaque fois pour gagner le match et c’est ce que nous ferons demain. D’autant qu’on ne sait pas ce qui peut se passer. La saison dernière, nous avions 0 point au bout de deux matchs et on a réussi à se qualifier à la dernière journée. Ils n’auraient pas dû perdre leurs deux premiers matchs. (…) On joue avec le même schéma mais il y a des différences. Nos pistons jouent de la même façon mais le milieu est différent. Quand (Mattéo) Guendouzi est là, ils vont chercher le ballon plus bas, avec (Dimitri) Payet, ils vont chercher le ballon plus haut. Il y a aussi des différences sur le marquage, nous sommes organisés en marquage en zone, l’OM fait de l’individuel. » Rúben Amorim – Source : Conférence de presse (03/10/22)