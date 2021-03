OM – Stade Brestois : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Brest pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu à 17h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi

Milieux :

Kamara, Khaoui, Cuisance, Gueye, Ntcham

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Milik, Luis Henrique, Thauvin

Le groupe retenu par 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 pour affronter 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭 demain à L’@orangevelodrome 🏟 ⚪️🔵#OMSB29 pic.twitter.com/e7C8n3xxC3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 12, 2021

Brest

Gardiens :

Larsonneur, Cibois

Défenseurs :

Duverne, Chardonnet, Baal, Perraud, Brassier, Pierre-Gabriel, Faussurier

Milieux :

Belkebla, Lucas, Lasne, Magnetti

Attaquants :

Faivre, Charbonnier, Cardona, Fadiga, Le Douaron, Philippoteaux, Mounié.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Lirola, Balerdi, Alvaro, Caleta-Car, Sakai ou Nagatomo – Kamara, Gueye, Payet – Thauvin, Milik.

Brest :

Larsonneur – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud – Le Douaron, Jean Lucas, Lasne (cap.), Faivre – Mounié, Cardona.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – BREST

L’arbitre désigné pour OM – Brest ce samedi est monsieur Jérome Miguelgorry.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h00 (*)

– Partiellement ensoleillé (couverture nuageuse 46%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 15°C / ressentie 12°C

– Vent : O 24 km/h

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS BREST EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 11

Match nul : 5

Victoires Brest : 6

Déclarations d’avant-match

« Brest c’est une des meilleure équipes au niveau des centres. L’équipe a des intentions de jeu pour tenter d’arriver sur les côtés avec liberté. Nous pensons que ce sera un match compliqué. L’utilisation de trois défenseurs résident dans le jeu que beaucoup d’équipes en France jouent avec des latéraux très haut. Face à Rennes, on a dû jouer pour contrer leurs latéraux. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (12/03/2021)

« Je trouve qu’il y avait beaucoup d’envie dans cette équipe face à Rennes. Cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre mais sur le contenu, ce que j’ai vu était solide avec un coach qui a une autre approche. Pour nous, c’est intéressant de voir cette nouvelle approche avant de les affronter. Certainement qu’ils voudront enchaîner une deuxième victoire, surtout que celle contre Rennes est encourageante pour eux. Gagner deux fois les replacerait dans la course à l’Europe. Forcément, on ne va pas se focaliser sur les précédents matches de Marseille. Quand il n’y a pas de renseignements à prendre sur ce qui s’est fait avant, on se focalise vraiment sur nous, sur notre jeu » Olivier Dall’Oglio– Source : Conférence de presse (12/03/2021)