OM – Stade Brestois : Le onze de Tudor avec plusieurs surprises !

L’Olympique de Marseille se reçoit le SB29 pour affronter les Brestois à 21h à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Voici le onze d’Igor Tudor !

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le SB29 à 21h au Vélodrome. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Bailly est titulaire dans l’axe avec Balerdi à gauche et Chancel Mbemba est à droite.

Aux postes de pistons, Clauss fait son retour à gauche avec Ünder à droite. Veretout est de nouveau accompagné de Rongier au milieu de terrain. Plus haut sur le terrain, Guendouzi est titulaire avec Alexis Sanchez et Vitinha dans l’axe !

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Ünder Rongier (cap) Veretout Clauss

Guendouzi Sanchez

Vitinha

#OMSB29 le dernier onze de la saison au Vélodrome à l’occasion de cet OM-Brest

Déclarations d’avant-match

#Tudor : «Gigot ne sera pas disponible. Les 2/3 autres joueurs qui ont des problèmes, on verra demain.» #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Igor Tudor a confirmé l’absence de Samuel Gigot pour la reception de Brest ce samedi : « Gigot c’est sûr qu’il ne sera pas disponible. Les deux ou trois joueurs qui ont eu des problèmes, on verra demain ». De plus, le coach olympien estime que Payet ne sera pas disponible pour cette rencontre. « Payet ? Je ne pense pas qu’il sera présent pour ce match. On a parlé comme toujours, il a fait une belle séance, il a bien travaillé, mais je pense qu’il ne sera pas présent pour ce match, ni pour le dernier ».

On n’a pas envie de passer pour des peintres à Marseille — Roy

« Remobiliser tout le monde a été le discours de la semaine, a expliqué Eric Roy en conférence de presse vendredi. On n’a pas envie de passer pour des peintres à Marseille. Aura-t-on les ressources mentales et physiques ? L’objectif est de prendre les deux matches qui arrivent avec beaucoup de sérieux et d’envie. On n’a pas battu d’équipe de très haut niveau. C’est l’occasion de le faire.