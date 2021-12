OM – Stade de Reims : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims au Vélodrome à 21h à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims aura lieu à 21h au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Video. Quel sera le résultat de cette rencontre entre l’OM et Reims ? Les paris sont à prendre sur Sportytrader!

Les groupes

OM :

Gardiens :

Mandanda, Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Payet

Reims :

Gardiens :

Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU

Défenseurs :

Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Thomas FOKET, Moustapha MBOW

Milieux :

Moreto CASSAMA, Alexis FLIPS, Valon BERISHA, Dion LOPY, Sambou SISSOKO, Kamory DOUMBIA, Martin ADELINE

Attaquants :

Nathanaël MBUKU, Ilan KEBBAL, N’dri KOFFI, Anastasios DONIS, El Bilal TOURE, Hugo EKITIKE, Mitchell VAN BERGEN.

Le onze probable

OM :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Ünder Payet Dieng

Milik

Reims :

Rajkovic

Foket, Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap), Konan Flips, Cassama, Lopy

Touré, Ekitike.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Stade de Reims

L’arbitre désigné pour OM – Stade de Reims ce mercredi est monsieur François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Le poste d’arbitre remplaçant sera occupé par Nicolas Rainville. Le deux arbitres assistants vidéo seront Thomas Leonard et Benjamin Lepaysant.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 35%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 7°C

– Vent : E 11 km/h

– Taux d’humidité : 66%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Stade de Reims

Victoires de l’OM : 17 Matchs nuls : 15 Victoires Reims: 31

Déclarations d’avant-match

« Tous les entraîneurs font en sorte que les joueurs ne soient pas distraits dans ce genre de match. On doit faire en sorte qu’aucun joueur ne parte en vacances trop tôt. On a la possibilité de finir l’année à la deuxième place. La nécessité du coach est d’être sûr que le joueur a compris et qu’il prenne du plaisir à jouer avec le maillot. Cela a peut-être autant d’importance que du repos. En fin de carrière, les joueurs ont toujours des regrets. On perd parfois le plaisir. J’insiste toujours auprès des joueurs sur le fait qu’il n’y a rien de mieux qu’un match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (21/12/2021)

« Avec seulement 3 jours entre les deux rencontres, ce n’est pas évident de se préparer. Nous allons travailler tous ensemble pour être performant demain. Marseille a le même problème. C’est une semaine différente et il faut savoir s’adapter« , a expliqué le technicien espagnol, qui compte bien tenter le tout pour le tout dans la cité phocéenne. « Nous avons pour objectif d’aller gagner à Marseille ! Nous en sommes capables et les matchs face à Lyon (victoire 1-2) et face à Rennes (victoire 0-2) le prouvent » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (22/12/2021)