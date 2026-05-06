OM – Stade Rennais : actions des supporters marseillais à venir… un Vélodrome sous tension !

Le Stade Vélodrome s’apprête à accueillir un choc crucial entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais pour la dernière journée de Ligue 1. Dans un contexte sportif fragile et une course à l’Europe encore ouverte, l’ambiance s’annonce électrique à Marseille.

Un match décisif pour l’Europe au Vélodrome

La dernière journée de Ligue 1 mettra aux prises l’OM et le Stade Rennais dans une affiche programmée au Vélodrome, avec des enjeux européens encore en suspens. Les deux équipes abordent cette rencontre dans une dynamique irrégulière, marquée par plusieurs résultats décevants lors des dernières semaines de championnat.

Dans cette fin de saison tendue, la lutte pour les places qualificatives en coupe d’Europe reste l’un des principaux enjeux, même si la qualification en Ligue des Champions apparaît désormais compromise pour les deux clubs au regard du classement actuel et des écarts avec les équipes de tête. Cette situation renforce l’importance de ce dernier match, qui pourrait avoir des conséquences directes sur la présence européenne des deux formations la saison prochaine.

Un climat de tension autour de l’OM et des supporters mobilisés

À Marseille, la dynamique sportive difficile de ces dernières semaines a laissé des traces. La défaite récente à Nantes a accentué la frustration autour des performances de l’OM, désormais engagé dans une lutte pour conserver une place européenne.

Dans ce contexte, une partie des groupes de supporters marseillais envisagerait des actions de contestation lors de la réception du Stade Rennais. Selon des informations rapportées par certains médias locaux comme BFM Marseille, des discussions auraient eu lieu entre différents mouvements afin d’exprimer leur mécontentement.

Des banderoles et messages critiques avaient déjà été observés lors de précédentes rencontres au Vélodrome, traduisant une relation de plus en plus tendue entre les supporters, le club et les résultats sportifs récents.

Dans ce contexte, cette dernière journée de championnat s’annonce sous haute tension, entre enjeu sportif et atmosphère potentiellement explosive dans les tribunes du Vélodrome, théâtre habituel des grandes soirées de football.