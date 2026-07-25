OM : Stage, deux gros matches amicaux… on connait la suite de la présaison !

L’ Olympique de Marseille va franchir une nouvelle étape dans sa préparation estivale avant le début de la saison 2026-2027. Selon les informations de La Provence, le groupe de Bruno Genesio s’envolera aux Pays-Bas du 3 au 8 août pour un stage de présaison. Une période de travail qui précédera deux rencontres amicales de prestige face à l’ Athletic Bilbao et l’ Atlético Madrid, avant le coup d’envoi de la Ligue 1.

Un stage aux Pays-Bas pour monter en puissance

La préparation de l’Olympique de Marseille entre dans une nouvelle phase. Alors que les Olympiens s’apprêtent à affronter l’OGC Nice ce samedi pour leur deuxième match amical de l’été, le calendrier va rapidement s’intensifier avec un déplacement aux Pays-Bas.

Selon les informations révélées par La Provence, les joueurs de Bruno Genesio séjourneront du 3 au 8 août dans la région d’Utrecht, comme lors de la préparation estivale de la saison précédente. Ce stage doit permettre au staff marseillais d’augmenter progressivement la charge de travail tout en poursuivant l’intégration des automatismes.

Après une saison 2025-2026 compliquée, ce rassemblement apparaît également comme une étape importante pour renforcer la cohésion du groupe avant le lancement des compétitions officielles.

Créer des automatismes avant la reprise de la Ligue 1

L’objectif de ce stage est double. Au-delà du travail physique, Bruno Genesio souhaite profiter de plusieurs jours de vie commune afin de développer les connexions entre les joueurs et d’installer les principes de jeu attendus cette saison.

La préparation estivale constitue toujours un moment privilégié pour construire un collectif, d’autant plus après un exercice précédent difficile. En s’isolant quelques jours aux Pays-Bas, le staff marseillais disposera d’un environnement favorable pour multiplier les séances d’entraînement et renforcer l’esprit d’équipe.

Cette formule n’est d’ailleurs pas une nouveauté pour le club, qui avait déjà choisi cette destination l’été dernier.

Deux rendez-vous de prestige au Vélodrome

À l’issue du stage néerlandais, l’Olympique de Marseille retrouvera le Stade Vélodrome pour disputer deux rencontres amicales face à des adversaires européens de renom.

Le premier rendez-vous est programmé le 9 août contre l’Athletic Bilbao, avant une seconde affiche une semaine plus tard face à l’Atlético Madrid. Ces deux confrontations permettront au staff de mesurer la progression de son équipe face à des formations habituées aux compétitions européennes.

Au-delà du résultat, ces rencontres serviront de derniers tests avant l’ouverture officielle du championnat.

Le RC Strasbourg en ligne de mire

Une fois cette série de matches amicaux terminée, l’Olympique de Marseille basculera définitivement vers la compétition. Les Olympiens lanceront leur saison de Ligue 1 le 21 août avec la réception du RC Strasbourg au Stade Vélodrome.

D’ici là, le club phocéen dispose encore de plusieurs semaines pour affiner ses réglages. Entre le déplacement aux Pays-Bas, les séances de travail dirigées par Bruno Genesio et les confrontations face à l’Athletic Bilbao puis à l’Atlético Madrid, cette préparation doit permettre à l’OM d’aborder le début du championnat dans les meilleures conditions possibles.

Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour construire les bases de cette saison 2026-2027, avec un programme progressivement relevé avant le premier rendez-vous officiel face au RC Strasbourg.