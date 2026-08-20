OM : Stéphane Richard salue un « signal fort » après le renouvellement d’un partenariat majeur jusqu’en 2029 !

L’Olympique de Marseille a officialisé le renouvellement de son partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2029. Dans le communiqué publié par le club, le président Stéphane Richard insiste sur l’importance de cet engagement dans le contexte économique actuel du football français.

Un partenariat prolongé jusqu’en 2029

Noué à l’été 2023, le partenariat entre l’OM et Sublime Côte d’Ivoire, programme national de développement touristique porté par le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs, entre dans une nouvelle phase.

Le club marseillais a annoncé une prolongation pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2029. Cette collaboration prévoit notamment une visibilité renforcée de Sublime Côte d’Ivoire sur la manche du maillot de l’équipe première, ainsi que plusieurs opérations de communication et événements communs.

Chaque saison, une rencontre de Ligue 1 au Vélodrome doit notamment mettre la Côte d’Ivoire à l’honneur. D’autres activations sont également prévues sur le territoire ivoirien.

Richard : « Une véritable marque de confiance »

Dans ce communiqué, Stéphane Richard a surtout insisté sur la dimension stratégique de ce renouvellement pour l’Olympique de Marseille.

« Cette tournée restera un moment fort pour l’ensemble de la délégation olympienne. Nous avons découvert un pays magnifique, rencontré des supporters d’une fidélité et d’une ferveur exceptionnelles, et mesuré une nouvelle fois les liens uniques qui unissent l’Olympique de Marseille et la Côte d’Ivoire. C’est donc avec beaucoup de joie que nous annonçons aujourd’hui le renouvellement de notre partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire jusqu’en 2029. Dans le contexte actuel du football français, pouvoir compter sur un partenaire majeur qui choisit de s’engager durablement à nos côtés constitue un signal fort et une véritable marque de confiance envers le projet que nous construisons ensemble. »

Une déclaration qui intervient alors que l’OM cherche à consolider son modèle économique dans une période où les revenus commerciaux occupent une place de plus en plus importante pour les clubs français.

Le renouvellement de cet accord permet donc à Marseille de sécuriser un partenaire sur plusieurs saisons, tout en poursuivant son implantation et son rayonnement auprès d’un public ivoirien historiquement très attaché au club.