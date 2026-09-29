OM : Stéphane Richard veut récupérer un siège stratégique laissé vacant par Longoria !

Stéphane Richard veut renforcer la présence de l’OM dans les instances du football européen. Selon les informations de L’Équipe, le président marseillais est candidat pour intégrer le conseil d’administration de l’European Football Clubs (EFC), anciennement ECA. Un siège précédemment occupé par Pablo Longoria est en jeu ce mardi à Copenhague.

Le vote doit avoir lieu ce mardi 29 septembre à Copenhague .

Selon L’Équipe et le journaliste Mathieu Grégoire , le dirigeant marseillais a officiellement présenté sa candidature pour intégrer le conseil d’administration de l’ European Football Clubs (EFC) , organisation anciennement connue sous le nom d’ECA.

Quelques mois après son arrivée à la présidence de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard souhaite également peser au niveau européen .

Richard face à Létang

Stéphane Richard n’est toutefois pas seul en lice.

Le président de l’OM sera notamment opposé à Olivier Létang, président du LOSC, pour obtenir cette place au sein de l’instance européenne.

Selon L’Équipe, Richard entend notamment mettre en avant son expérience internationale dans le monde des affaires et les réseaux développés au cours de sa carrière.

Létang possède de son côté une expérience plus ancienne dans le milieu du football et au sein de ses différentes instances.

Le résultat du scrutin déterminera donc lequel des deux dirigeants français intégrera le conseil d’administration de l’EFC.

Le siège laissé vacant par Longoria

L’enjeu possède une dimension particulière pour l’OM.

Pablo Longoria occupait précédemment un siège au sein de cette instance européenne, avant de l’abandonner après son départ de la présidence marseillaise en février dernier.

L’élection de Stéphane Richard permettrait donc à l’OM de retrouver une représentation directe au sein de l’une des principales organisations de clubs européens.

Un rôle loin d’être uniquement honorifique puisque l’EFC intervient dans les discussions concernant l’avenir des compétitions européennes, leur gouvernance ou encore les relations entre les clubs et l’UEFA.

Le rôle d’Al-Khelaïfi à surveiller

Autre élément relevé par L’Équipe : Nasser Al-Khelaïfi préside actuellement l’EFC. La position du président du PSG pourrait donc avoir son importance dans les équilibres entourant cette élection.

Le contexte est d’autant plus intéressant que Frank McCourt a adopté ces derniers mois une position beaucoup plus distante vis-à-vis du PSG et de son président.

Pour Stéphane Richard, cette candidature constitue en tout cas une nouvelle étape dans sa prise de fonctions.

Après avoir commencé à restructurer l’OM en interne, le nouveau président tente désormais de redonner au club marseillais une place dans les réseaux de pouvoir du football européen. Verdict attendu ce mardi à Copenhague.