OM – Strasbourg (2-2) : Encore un scenario catastrophe !

Marseille piétine au Vélodrome. Mené 2-0 dès la reprise, Strasbourg arrache le nul sur la pelouse de l’OM en enflammant le dernier quart d’heure. Les entrées de Nanasi (buteur) et Yassine (obtention du penalty réussi par Panichelli) ont pesé dans un second acte que les Phocéens pensaient maîtriser après le but du break de Gouiri.

Dès l’entame, le RC Strasbourg Alsace impose son rythme et frôle l’ouverture du score lorsque Martial Godo trouve le poteau de Geronimo Rulli. L’Olympique de Marseille peine d’abord à sortir de son camp avant de progressivement rééquilibrer la possession. Sur le premier temps fort marseillais, Mason Greenwood concrétise en finesse après un service inspiré d’Amine Gouiri. Le but récompense le réalisme olympien malgré une domination alsacienne dans le jeu. Strasbourg continue de pousser, mais Rulli veille devant Diego Moreira tandis que Joaquin Panichelli règle mal la mire. Mike Penders se montre également décisif en repoussant les tentatives de Pierre-Emerick Aubameyang. La fin de première période reste animée, sans que le score n’évolue. Marseille regagne les vestiaires avec un avantage flatteur au vu de la physionomie.

Greenwood au dessus… encore un penalty concédé dans les dernières secondes !

Au retour des vestiaires, l’OM frappe d’entrée grâce à Amine Gouiri, opportuniste après une relance manquée de Penders. Avec ce break rapide, Marseille semble prendre le contrôle face à des Strasbourgeois moins tranchants. Les changements opérés par Strasbourg relancent pourtant la dynamique, notamment l’entrée de Sebastian Nanasi. Le Suédois réduit l’écart en profitant d’une action confuse dans la surface marseillaise. Revigorés, les Alsaciens accentuent la pression tandis que Rulli multiplie les interventions. Marseille recule dangereusement et ne parvient plus à contenir les vagues adverses. Dans les arrêts de jeu, Gessime Yassine provoque un penalty après une faute d’Emerson Palmieri. Joaquin Panichelli transforme avec sang-froid et arrache l’égalisation dans un Vélodrome médusé. La fin de match, tendue et hachée, se conclut sur plusieurs avertissements, symbole d’un nul au goût amer pour l’OM.