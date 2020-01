OM – Strasbourg (3-1) // Les Notes de FCM : Mandanda, Amavi et Kamara en patrons, Sarr do Brazil…

L’Olympique de Marseille s’impose 3-1 face à Strasbourg et jouera les quarts de finale de Coupe de France !

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 7.5/10

Clairement décisif et acteur majeur de cette qualification !

Steve Mandanda a connu une première mi-temps assez tranquille même s’il a été obligé d’intervenir sur un ballon mal renvoyé dans la surface par Alvaro. Il a par contre été sollicité en seconde période et le capitaine olympien a répondu présent. Auteur de plusieurs parades et interventions décisives ce dernier a permis à son équipe de conserver son avance. Même s’il encaisse un but, il est encore présent sur cette action et se retrouve abandonné par sa défense sur le second ballon. Solide !

B. Sarr : 6.5/10

Un but do Brazil et un match solide…

Il a débloqué le match à lui tout seul suite à un slalom, double contact et magnifique frappe enchainée. Bouna Sarr a aussi été tranchant dans ses interventions défensives. Bien en jambes, l’ancien ailier a fait parler sa vitesse à plusieurs reprises. Très remuant même s’il est aussi brouillon. Il a par contre toujours pas mal de déchets dans ses centres, on ne lui en tiendra pas rigueur cette fois…

D.Caleta-Car : 6/10

Solide et précis… même s’il est attentiste sur le but encaissé !

Le Croate a encore livré un match de patron. Solide dans son placement et appliqué dans ses relances, il a été rassurant. Malgré la vivacité des attaquants alsaciens, il est resté concentré et s’est souvent imposé. Seul bémol, son attentisme sur le but de Corgnet, il ne suit pas le buteur suite au ballon dévié par Mandanda. Il a encore réalisé plusieurs passes longues de qualité…

Alvaro : 5,5/10

Toujours dans le combat !

Alvaro est le garant de l’état d’esprit défensif de l’équipe. L’espagnol ne lâche rien dans les duels et ne prend pas de risque dans la relance. Il a parfois eu du mal face aux feintes de Zohi ou Waris. Il offre une occasion en première mi-temps suite à un ballon mal relancé. Il doit faire attention aux fautes, pas loin du carton jaune encore une fois…

J.Amavi : 7/10

Amavi confirme son retour au premier plan !

Amavi a été l’un des meilleurs marseillais ce soir. Disponible en attaque, ce dernier a bien combiné avec Payet et Lopez. Il a réussi à faire la différence à plusieurs reprises, a envoyé quelques bons centres et obtenu des corners. Mais le rôle d’un latéral c’est surtout défendre et Amavi a été dans tous les bons coups. Souvent en avance sur ses adversaires, tranchant, il a été très présent dans son couloir. Bonne nouvelle pour Villas-Boas !

B. Kamara : 7.5/10

Clairement au dessus à ce poste de 6 !

De retour de suspension, Kamara a retrouvé une place de titulaire au milieu de terrain. Une prestation XXL qui fait tout de suite oublier les progrès de Strootman. Non seulement Kamara a été intraitable dans les duels, mais en plus le jeune défenseur a été précieux dans les transmisions. Il offre nottament une merveille de passe dans le dos de la défense pour Radonjic. Pas embêté avec le ballon, le minot s’est offert plusieurs frappes et cerise sur le gâteau marque le 3- d’une belle frappe dans les dernières secondes de jeu…

V.Rongier : 5/10

Toujours combatif mais moins pesant…

Il aurait pu tuer le match en début de seconde période suite à une très bonne passe de Valère Germain, mais Rongier n’a pas maitrisé son contrôle. L’ancien nantais a fait le taf au pressing et à la récupération. Pour autant, il a été moins présent dans la construction du jeu et moins précis techniquement. Plusieurs pertes de balle évitables. Remplacé par Strootman en fin de match, le néerlandais a notamment offert une superbe passe pour Khaoui qui a buté sur Kamara…

M. Lopez : 5/10

Remuant, disponible mais trop imprécis…

Sanson suspendu, Lopez retrouvé une place de titulaire à son poste de milieu. Ce dernier a fait ce qu’il sait faire, redoubler les passes, se rendre disponible. Il offre un superbe ballon dès le début du match que Radonjic ne cadre pas. Il a bien combiné avec Payet et a souvent offert des solutions en profondeur. Dommage qu’il gâche plusieurs actions par des imprécisions techniques. Encore des pertes de balle évitables. Moins présent en seconde période, il a été remplacé par le jeune Aké (80′) qui s’est fait découper par Ndour (expulsé).

D. Payet : 6.5/10

Malgré beaucoup de déchet, il reste l’élément déclencheur…

Payet de retour, l’OM devait s’imposer. Le faux ailier gauche a marqué le second but sur pénalty et a offert le 3-1 à Kamara. Au delà de ces statistiques, le meneur de jeu n’a pas été exceptionnel en première mi-temps, perdant plusieurs ballons par excès de zèle. Il n’a pas non plus été précis sur les coups de pied arrêtés. Malgré tout, dès qu’il a commencé à accélérer, notamment en début de seconde période ou en fin de match, il est au dessus. Passes dans le tempo, exter’, décalage, accélération. Payet est déterminant mais doit gommer ses pertes de balles évitables… avec un peu moins de nonchalance…

N.Radonjic : 5/10

Des pertes de balles, de la vitesse et deux grosses occasions ratées !

Il a débuté son match par une frappe hors cadre sur un bon service de Lopez. Il s’est offert deux face à face avec Kamara qu’il a perdu, le gardien étant parfait dans ses deux duels. Bien servi par Kamara en profondeur, il croise sa frappe sortie de la main gauche par le portier alsacien. Suite à une déviation en profondeur d’un défenseur strasbourgeois, il prend de vitesse Ndour et tente de placer sa frappe entre les jambes de Kamara qui effleure le ballon. Des occasions ratés et pour le reste énormément de ballons perdus surtout en première mi-temps ou il a enchainé les erreurs techniques. Du Radonjic dans le texte. Remplacé par Khaoui à la 72′. L’international tunisien a manqué son face à face avec Kamara en fin de match, avant cela il avait perdu un ballon plein axe…

V. Germain : 4.5/10

Toujours en difficulté seul dans l’axe, il propose quand même un match intelligent…

Il n’a pas touché beaucoup de ballon et a souvent été difficile à trouver. Il a pressé et a même offert une occasion à Rongier en récupérant un ballon dans les pieds de Lienard (12′). Bien servi par Payet, il déborde en début de seconde période et sert encore une fois parfaitement Rongier qui manque son face à face. Malgré quelques têtes bien senties, l’ensemble reste insuffisant…

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

Il a fait le choix de laisser Sakai et Strootman sur le banc. Kamara a fait un gros match, Sarr a été décisif. Un onze solide qui a réussi à se qualifier et aurait pu vivre une seconde période moins stressante si les joueurs avaient tué le match dès le retour des vesitaires et deux grosses occasions manquées.

AVB n’avait pas baucoup de solutions offensives sur son banc, symbole d’un effectif extrêmement court. On a entrevu du mieux dans le jeu, surtout sur le côté gauche avec des combinaisons entre Payet, Lopez et Amavi. Le côté droit a été plus l’occasion d’apprécier des exploits individuels de Sarr ou Radonjic…