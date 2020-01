OM – Strasbourg (3-1) : Marseille en quart de finale de la coupe de France

L’Olympique de Marseille face s’est qualifié en quart de finale de Coupe de France en s’imposant au vélodrome contre Strasbourg (3-1)

OM 2 1 Strasbourg Sarr 32′ Corgnet 60′ Payet 42′ Kamara 94′

Le match

L’Olympique de Marseille a pris le match par le bon bout.

D’entrée de jeu, au terme d’une belle action initiée par Payet et Lopez, Radonjic a une première énorme occasion mais ne cadre pas son plat du pied. Dix minutes plus tard, c’est Rongier qui récupère un ballon dans la surface mais bute sur Bingourou Kamara. Le gardien strasbourgeois met un autre marseillais en échec encore dix minutes plus loin et pourtant Nemanja Radonjic avait bien croisé sa frappe cette fois-ci (22′). Il ne pourra rien par contre sur une frappe de près de Bouna Sarr à l’issue d’une belle chevauchée (32′, 1-0).

Toutes les dix minutes, l’Olympique de Marseille avait décidé de se procurer une occasion. À la 41′, suite à une main de Carole dans la surface, Dimitri Payet se chargeait d’alourdir le score sur penalty. (42′, 2-0)

Une première période convaincante avec des strasbourgeois dangereux une seule fois mais stoppés par un grand Mandanda (24′). La qualification est bien partie…

Au retour des vestiaires les marseillais n’ont pas baissé de rythme pour tenter d’aller chercher un troisième but et définitivement tuer le match. C’est toutefois Strasbourg qui va réduire le score par l’intermédiaire de Corgnet (60, 2-1) après que Mandanda ait repoussé une frappe de Waris.

Les hommes de Villas-Boas vont tenir jusqu’au bout en inscrivant même un troisième but dans les arrêts de jeu sur une frappe tendue de 20 mètres de Boubacar Kamara (3-1, 94′)

Avec ce succès mérité, Marseille se qualifie les quarts de finale de la Coupe de France.

LE BUT EXTRAODINAIRE DE Bouna Sarr

⚽ BOUNA SARR ! « C’est presque Maradonesque ! » Débordement, double contact, finition pied gauche, le Marseillais a régalé pour ouvrir le score #CoupeDeFrance 📺 Suivez #OMRCSA en direct vidéo : https://t.co/GeMCAdjtOr Posez vos questions à @WilooFootball avec #WilooSurFTVSport pic.twitter.com/dw0Ry4sxiM — France tv sport (@francetvsport) January 29, 2020

Le onze marseillais Mandanda Sarr, Caleta-Car, Alvaro, Amavi Kamara Rongier Lopez Radonjic Payet (cap.) Germain