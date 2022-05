OM – Strasbourg (4-0) : Marseille s’impose et jouera la Champion’s Lague !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Strasbourg (4-0). Une victoire insuffisante pour la seconde place du classement de Ligue 1 qui n’a pas été perdu ce soir…

OM

4 0 Strasbourg Gerson 32′ Under 73′ Gerson 89′ Bakambu 91′

Milik titulaire

Mandanda

Rongier DCC Kamara Peres

Guendouzi Rongier Gerson

Under Milik Harit

📊 STAT L’OM a toujours marqué au moins un but sur la pelouse de Rennes depuis la saison 2004/2005. À l’époque, Marseille s’était incliné 1-0 dans un match où Marlet avait raté un penalty.#TeamOM #SRFCOM ⚪️🔵 pic.twitter.com/XfMbqwjQkH — Marseille Champions Quiz 🏆 (@MCQofficiel) May 13, 2022

Le Match

Sampaoli a décidé de remettre Milik avec Under à gauche et Harit à droite. L’attaquant polonais s’offre une première situation sur un tir raté de Rongier, il manque son contrôle. Milik profite d’une mauvaise passe de Thomasson, il contrôle et sert Harit en retrait qui frappe sur le poteau, Sels semble l’a dévier légèrement (6′). L’OM presse haut et s’offre une autre occasion, Guendouzi décoche une frappe au premier poteau, Sels est décisif (8′). L’OM n’a pas réussi a marquer lors de son temps fort. Strasbourg commence à se rapprocher, il parte très vite en contre, mais Thomasson se fait contrer (17′). Grosse occasion pour Gameiro, servi par Caci qui était parti dans le dos de Rongier (23′). Gerson marque un superbe but, trouvé en retrait par Rongier, il fixe, et au moment ou on pense qu’il va centrer il frappe fort au premier poteau (1-0 / 32′). La fin de la mi-temps est moins marquante, l’OM tient son but d’avance à la pause, Lens et Monaco sont à 1-1.

Doublé de Gerson, Lens éteint Monaco !

Perrin tente sa chance de loin, Mandanda dégage des points (46′). Strasbourg pousse, Guilbert centre pour Ajorque, Kamara se jette et dévie mais Gameiro met le second ballon au dessus (49′). Après une interruption à cause des fumigènes, Guendouzi s’offre une belle frappe vicieuse de loin, Sels l’a sort (60′). Under est lancé en profondeur mais ne cadre pas sa frappe (61′). Harit s’avance vers le but, il feinte et frappe, Nyamsi l’a touche et oblige Sels à une grosse parade (71′). Sur le corner, Caleta Car ne trouve pas le cadre… Nyamsi rate sa relance, Harit accélère, il cherche Milik qui laisse passer pour Under qui ne rate pas l’occasion (2-0 / 73′). La fin du match a moins d’intérêt, les yeux sont un peu sur le match à Lens ou Monaco mène 1-2. Gerson s’offre un doublé, d’une frappe soudaine qui surprend Sels (3-0 / 89′). Dans la foulée, Bakambu qui vient de rentrer marque suite à une frappe de Rongier (4-0 / 92′). L’OM se réveille à la fin, et profite surtout de l’égalisation de Danso pour Lens face à Monaco ! L’OM jouera la Ligue des Champions !