OM – Strasbourg : à quelle heure, sur quelle chaîne TV / Streaming ?

L’Olympique de Marseille lance officiellement sa saison 2026-2027 de Ligue 1 ce vendredi face au RC Strasbourg. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au Stade Vélodrome, avec une diffusion en direct sur Ligue 1+ 2. Dans un contexte de mercato toujours tendu, Bruno Genesio doit aussi composer avec plusieurs incertitudes, notamment en défense centrale.

OM – Strasbourg ce vendredi à 20h45

L’OM ouvre sa saison de Ligue 1 ce vendredi 21 août face au RC Strasbourg.

La rencontre se disputera au Stade Vélodrome à Marseille, avec un coup d’envoi programmé à 20h45.

Ce match marquera également la première rencontre officielle de Bruno Genesio sur le banc olympien. Le technicien prend les commandes d’un groupe encore en construction après un été particulièrement agité.

Marseille a déjà enregistré plusieurs départs importants, notamment ceux de Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Hamed Traoré ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le même temps, l’OM doit toujours vendre avant de pouvoir finaliser certaines arrivées, une contrainte rappelée à plusieurs reprises par la direction sportive.

Plusieurs dossiers restent donc ouverts à quelques jours de la fermeture du marché, avec notamment les situations de Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd ou encore Leonardo Balerdi.

Quel onze probable pour Bruno Genesio ?

Le principal doute concerne la charnière centrale.

Leonardo Balerdi souffre du mollet et sa présence reste incertaine. Nayef Aguerd est de nouveau opérationnel après plusieurs mois sans compétition, mais son temps de jeu pourrait être géré. Geoffrey Kondogbia, ménagé mercredi, constitue une solution crédible dans l’axe.

Dans les buts, Jeffrey De Lange devrait débuter alors que l’OM continue parallèlement d’explorer le marché pour recruter un gardien.

Sur les côtés, Timothy Weah et Emerson devraient être alignés. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg pourrait débuter aux côtés d’Abdelli, tandis que Angel Gomes devrait évoluer plus haut.

Devant, Igor Paixao, très en vue durant la préparation, et Amine Harit devraient accompagner Amine Gouiri.

Le onze probable de l’OM :

De Lange – Weah, Balerdi ou Meité, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Angel Gomes, Paixao – Gouiri

Pour suivre cette première journée de championnat en direct :

Match : OM – Strasbourg

Compétition : Ligue 1, 1re journée

Date : vendredi 21 août 2026

Horaire : 20h45

Lieu : Stade Vélodrome, Marseille

Diffusion TV : Ligue 1+ 2

Après plusieurs semaines de préparation et un mercato encore loin d’être terminé, l’Olympique de Marseille entre donc enfin dans le vif du sujet. Ce premier match permettra de découvrir les premiers choix forts de Bruno Genesio et de mesurer l’état réel d’un effectif qui pourrait encore évoluer d’ici le 1er septembre.