OM – Strasbourg : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le groupe de l’OM

Le groupe de Strasbourg

Les onze probables

OM

:

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg aura lieu àau stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.Blanco, Pau Lopez, SimonKabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, Tavares, Mbemba,Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, MalinovskyiPayet, Sanchez, Vitinha, Ünder, MugheSels, RisserDagba, Delaine, Perrin, Nyamsi, Djiku, Guilbert, Bouebari, SobolAholou, Sanson, Liénard, Prcic, Yuito, Diarra, SissokoGameiro, Mothiba, Diallo.

Lopez Mbemba, Balerdi, Kolasinac Clauss, Rongier, Veretout, Tavares Ünder, Guendouzi Sanchez

Strasbourg :

Sels Perrin, Nyamsi, Djiku Guilbert, Aholou, Sissoko Liénard, Sobol Gameiro, Diallo

Le Stade

L’Arbitre de cet OM – Strasbourg

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Agréable (couverture nuageuse 45%)

– Température 16°C / ressentie 14°C

– Vent : NNO 11km/h

– Taux d’humidité : 61%

Confrontations OM – Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Matchs nuls : 29 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

« L’entraîneur de Marseille n’a jamais dérogé à ses convictions. Il n’est jamais sorti de ça. Il a beaucoup de caractère et ça rejaillit sur son équipe. Marseille met beaucoup d’intensité, il faudra répondre présents. C’est une très bonne équipe de notre championnat. Malgré leurs résultats contre Nice et Paris, ils sont allés gagner à Rennes. » Frédéric Antonetti – Source : Conférence de presse « Plus difficile au Vélodrome? Un joueur doit toujours donner le maximum. Un joueur doit se préparer à tout donner et ne pas penser au fait de jouer à la maison ou à l’extérieur. On essaye toujours de donner le maximum. Quand tu joues pour l’OM, chaque match est spécial. Parfois on peut sentir le poids du maillot et de l’histoire du club. C’est quelque chose de très beau qui peut parfois peser et il faut utiliser des joueurs qui peuvent tenir face à cette pression. On a des joueurs qui transforment cela en quelque chose de positif. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (11/03/23)

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).L’arbitre du match entre l’OM et Strasbourg est. Il sera assisté paret. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par. Les deux arbitres assistants vidéo serontet(*) Prévision accuweather.com