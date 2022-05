OM – Strasbourg : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce soir à 21h à l’occasion du dernier match de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal + Décalé.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Mmadi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Harit, Milik, Bakambu

👥 #OMRCSA Les 21 Olympiens retenus pour le dernier match de @Ligue1UberEats de la saison ⚔️ pic.twitter.com/PBvjMjjuaO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2022

Le groupe de Strasbourg

Gardiens

Matz Sels, Eiji Kawashima

Défenseurs

Frédéric Guilbert, Karol Fila, Lucas Perrin, Anthony Caci, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Alexander Djiku, Ismaël Doukouré

Milieux

Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Ibrahima Sissoko, Nordine Kandil

Attaquants

Majeed Waris, Kévin Gameiro, Habib Diallo, Ludovic Ajorque.

Les onze probables

OM :

Mandanda

Lirola Kamara Caleta-Car Peres

Rongier

Guendouzi Gueye

Under Milik Gerson

Strasbourg :

Sels

Nyamsi Djiku Lucas Perrin

Caci Bellegarde Prcic Thomasson Guilbert

Ajorque Gameiro

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Strasbourg

L’arbitre du match entre l’OM et Strasbourg est Stéphanie Frappart. Mikaël Berchebru et Nicolas Danos seront ses deux assistants le long des lignes de touche. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Jérémy Stinat. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérôme Brisard et Alexandre Castro.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Agréable (couverture nuageuse 32%)

– Température 22°C / ressentie 21°C

– Vent : SO 7 km/h

– Taux d’humidité : 57%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 43 Matchs nuls : 28 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match