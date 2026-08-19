OM – Strasbourg : deux absents côté marseillais déjà actés pour la reprise de la Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille lancera sa saison de Ligue 1 vendredi soir face au RC Strasbourg au Vélodrome. Pour cette première journée de championnat, l’OM devra déjà composer avec deux absences : Quinten Timber et Alexi Koum seront suspendus. Le match ouvrira officiellement la saison 2026-2027 de Ligue 1, vendredi 21 août à 20h45.

Timber suspendu pour la première journée

Bruno Genesio ne disposera pas de l’intégralité de son groupe pour cette première affiche de la saison.

Quinten Timber devra purger un match de suspension. Le milieu néerlandais avait été sanctionné après avoir reçu un cinquième carton jaune lors de la fin de saison dernière. Sa suspension était déjà actée pour la première journée du nouvel exercice.

L’OM sera également privé d’Alexi Koum, lui aussi suspendu pour cette rencontre face à Strasbourg.

Deux absences qui vont donc obliger Genesio à adapter son groupe pour ce premier rendez-vous officiel après la préparation estivale.

Une première importante au Vélodrome

Marseille aura l’honneur d’ouvrir la saison 2026-2027 de Ligue 1. L’OM recevra le RC Strasbourg vendredi à 20h45 au Vélodrome, une affiche confirmée par la programmation officielle de la LFP.

Ce rendez-vous sera particulièrement attendu après un été très mouvementé sur le marché des transferts et une préparation qui a permis à Bruno Genesio de commencer à installer ses principes.

Le dernier duel entre les deux équipes s’était terminé sur un match nul 2-2 en février dernier.

Pour l’OM, l’objectif sera désormais de réussir son entrée en matière devant son public, malgré ces deux premières absences. Avec Timber et Koum suspendus, le staff olympien devra trouver les bonnes solutions pour lancer sa saison sur une note positive.