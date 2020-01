OM – Strasbourg : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit aujourd’hui le RC Strasbourg au Stade Vélodrome. Retrouvez toutes les infos de l’avant-match ci-dessous.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

OM – STRABSOURG à 21H05 sur FRANCE 3 ET EUROSPORT 2

Le groupe



Olympique de Marseille

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Abdallah

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sarr

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain

Le groupe DE STRASBOURG

Gardien :

Eiji Kawashima Bingourou Kamara

Défenseurs :

Mohamed Simakan, Abdallah Ndour, Stefan Mitrović, Lionel Carole, Kenny Lala, Ismaïl Aaneba

Milieux :

Jérémy Grimm, Benjamin Corgnet, Dimitri Lienard, Ibrahima Sissoko, Adrien Thomasson, Adrien Lebeau

Attaquants :

Majeed Waris, Kévin Zohi, Ludovic Ajorque.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda Sakai Alavaro Caleta-Car Amavi Kamara Rongier Lopez (ou Strootman) Sarr Germain Payet

Strasbourg :

Bi. Kamara

Lala Aaneba Mitrovic Ndour Carole

Majeed Sissoko Liénard Corgnet

Zohi

L’Arbitre pour OM – STRASBOURG

L’arbitre désigné pour OM – Strasbourg ce mercredi est monsieur Mikael Lesage

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h05 (*) – Partiellement nuageux ( couverture nuageuse 70%) – Pourcentage de pluie : 0% – Température 10°C / ressentie 6°C – Vent : 24m/h NO – Taux d’humidité : 71% (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations OM – STRABOURG (Coupe de France)

VICTOIRES de l’OM 4 NULS 1 VICTOIRES de Strasbourg

0

Les 5 derniers matchs

Marseille

Olympique de Marseille 0-0 Angers Granville 0 – 3 Olympique de Marseille Stade Rennais FC 0 – 1 Olympique de Marseille Trelissac F. C. 1 – 1 (2-4 TAB) Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Nîmes Olympique

STRABOURG

Monaco 1 – 3 Strasbourg Angoulême 1 – 5 Strasbourg Metz 1 -0 Strasbourg Reims 0-0

(4-2) Strasbourg Le Portel 1 – 4 Strasbourg

Déclarations d’avant-match

« Strasbourg a une belle confiance grâce à ses résultats. Leur changement de système a fonctionné. C’est une équipe qui utilise bien la largeur avec de bons centres. C’est un match difficile pour nous. J’apprécie aussi Thomasson. On va essayer de bien se préparer. Cela peut être un match intéressant sur le plan tactique »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« On y va sans pression, le tirage a fait que ça n’est pas un cadeau. Après y aller sans pression, ça ne veut pas dire qu’on y va pour se faire défoncer. On y va avec l’esprit tranquille, car se faire éliminer, ça ne serait pas un scandale. Mais le charme d’un match de football et de la coupe de France en particulier, c’est qu’il puisse y avoir des surprises de temps en temps. Si on pouvait en créer une, ça serait avec plaisir. »

Thierry Laurey – Source : Conférence de presse