OM – Strasbourg : le groupe marseillais dévoilé, Balerdi forfait, deux retours !

L’Olympique de Marseille a communiqué son groupe pour la réception du RC Strasbourg ce vendredi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Bruno Genesio doit composer avec plusieurs absences, notamment Leonardo Balerdi, blessé, ainsi que Quinten Timber et Alexi Koum, suspendus.

Balerdi absent, Timber et Koum suspendus

Le premier groupe officiel de Bruno Genesio pour cette saison 2026-2027 est désormais connu.

Pour affronter Strasbourg au Vélodrome, l’OM devra se passer de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, touché au mollet ces derniers jours, ne figure pas dans le groupe convoqué.

Deux autres absences étaient déjà actées : Quinten Timber et Alexi Koum sont suspendus pour cette première journée de championnat.

En revanche, CJ Egan-Riley et Derek Cornelius effectuent leur retour dans le groupe après leurs pépins physiques. Deux renforts bienvenus dans un secteur défensif qui suscitait encore de nombreuses interrogations ces derniers jours.

Le groupe de l’OM face à Strasbourg

Les gardiens retenus sont Jeffrey De Lange, Simon Vermot et Van Neck.

En défense, Genesio pourra notamment compter sur Nayef Aguerd, Kelyann Bezahaf, Derek Cornelius, CJ Egan-Riley, Emerson, Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah.

🔙 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 pour la 1ère de la saison en @Ligue1 📋🔙 #OMRCSA pic.twitter.com/h2R7js25P1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 21, 2026

Au milieu, sont présents Bilal Nadir, Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes, Amine Harit, Kamissoko et Nnadi.

Enfin, dans le secteur offensif, Amine Gouiri, Neal Maupay, Igor Paixao, Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah ont été convoqués.

Ce groupe confirme donc le casse-tête défensif de Bruno Genesio avant cette première rencontre officielle. Avec l’absence de Balerdi mais les retours d’Egan-Riley et Cornelius, le coach marseillais dispose tout de même de plusieurs options pour composer sa première charnière centrale de la saison.