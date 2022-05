OM – Strasbourg : Le groupe marseillais sans Dieng (blessé de dernière minute)

L’Olympique de Marseille affronte Strasbourg ce samedi à 21h ! Voici le groupe convoqué par Jorge Sampaoli pour ce dernier match de la saison.

Sampaoli devra faire sans Balerdi, Konrad, Payet, Alvaro ni Bamba Dieng forfait de dernière minute. L’attaquant s’est blessé lors du dernier entrainement aux ischios. Par contre Milik et Bakambu sont bien dans le groupe pour la reception de Strasbourg.

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Mmadi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Harit, Milik, Bakambu

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2022

« La meilleure manière de préparer ce match est de savoir quel type de match ce sera. En cette fin de saison, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage, on a travaillé cette semaine sur différentes structures, défensives comme offensives. On a travaillé sur plusieurs situations qui nous ont inquiété tout au long de cette semaine ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (12/05/2022)

« Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)