OM – Strasbourg : le onze probable de Marseille pour la première de Genesio

L’OM lance sa saison de Ligue 1 ce vendredi soir face à Strasbourg au Vélodrome. Pour sa première officielle sur le banc marseillais, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur une équipe proche de celle alignée lors des derniers matches de préparation, avec encore plusieurs incertitudes en défense centrale.

Une défense encore difficile à dessiner

Le principal casse-tête concerne l’arrière-garde. Leonardo Balerdi reste incertain en raison d’une douleur au mollet, tandis que Nayef Aguerd est de nouveau opérationnel après plusieurs mois sans compétition.

Dans ce contexte, Geoffrey Kondogbia apparaît comme une solution crédible dans l’axe. Déjà utilisé en défense centrale durant la préparation, il pourrait être associé à Balerdi si l’Argentin est déclaré apte, ou à Meité si Genesio préfère ne prendre aucun risque.

Sur les côtés, Emerson devrait débuter à gauche, tandis que Timothy Weah semble bien installé dans le couloir droit. Le nouvel entraîneur marseillais a d’ailleurs insisté sur l’importance de disposer de joueurs polyvalents capables de s’adapter à plusieurs rôles.

Gouiri en pointe, Paixao et Harit pour l’accompagner ?

Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg devrait conserver une place importante malgré les incertitudes autour de son avenir. À ses côtés, Abdelli pourrait être préféré pour donner davantage de maîtrise et de projection.

Devant, Amine Gouiri devrait débuter en pointe. Igor Paixao, l’un des joueurs les plus en vue durant la préparation, paraît également difficile à sortir du onze. Amine Harit pourrait compléter le trio offensif, avec Angel Gomes dans un rôle plus axial selon l’animation choisie.

Genesio a expliqué vouloir une équipe capable de presser haut, de contre-presser et de conserver une certaine liberté offensive. Le technicien a également insisté sur la nécessité de proposer plusieurs solutions dans les trente derniers mètres.

Le onze probable de l’OM face à Strasbourg :

De Lange – Weah, Balerdi ou Meité, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli – Harit, Angel Gomes, Paixao – Gouiri

À confirmer en fonction de l’état de Balerdi et du choix final de Bruno Genesio en défense centrale.