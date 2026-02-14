OM – Strasbourg : le premier groupe convoqué par Abardonado !

L’Olympique de Marseille affronte ce samedi 14 février 2026 (17 h) le RC Strasbourg au stade Vélodrome dans une rencontre cruciale de Ligue 1 où les Phocéens cherchent une réaction après une période sportive délicate. Ce rendez-vous intervient dans un contexte de transition, marqué par le départ de Roberto De Zerbi et la prise de fonction de Jacques Abardonado comme entraîneur intérimaire.

Un absent majeur en défense : Balerdi



Leonardo Balerdi, défenseur central et capitaine de l’OM, est forfait pour la réception de Strasbourg. L’intérimaire Jacques Abardonado a confirmé que l’Argentin souffre d’une otite avec vertiges, justifiant sa non-sélection pour ce match de Ligue 1. L’absence de Balerdi prive Marseille d’un élément régulier défensif cette saison, où il compte 24 apparitions toutes compétitions confondues.

Cet OM-Strasbourg représente l’une des premières épreuves de vérité pour Abardonado sur le banc marseillais, dans un climat tendu après une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (5-0) la semaine passée, qui avait contribué au départ de De Zerbi.

Le groupe marseillais et les choix d’Abardonado

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMRCSA Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus pour cette rencontre face à Strasbourg 💪 pic.twitter.com/5hvcxK8N8E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 14, 2026



Le groupe olympien pour affronter Strasbourg comprend notamment :

Jeffrey de Lange , Gerónimo Rulli dans les buts.

, dans les buts. En défense, outre l’absence de Balerdi , Benjamin Pavard et Facundo Medina sont attendus pour encadrer l’arrière-garde.

, et sont attendus pour encadrer l’arrière-garde. Au milieu, des recrues récentes comme Ethan Nwaneri ou Quinten Timber figurent dans l’effectif, tout comme Pierre-Emile Højbjerg et Emerson .

ou figurent dans l’effectif, tout comme et . Dans le secteur offensif, Mason Greenwood, Amine Gouiri et Igor Paixão devraient former l’attaque.

Ce groupe traduit la volonté de l’OM de s’appuyer sur des joueurs créatifs et en forme pour retrouver un résultat positif après des résultats mitigés et relancer leur saison en Ligue 1, où Marseille pointe actuellement vers le haut du classement.

L’absence de Balerdi est l’un des principaux enseignements de la conférence de presse d’Abardonado cette semaine, où il a insisté sur la nécessité de simplicité et de réactivité de la part de ses joueurs pour ce match au Vélodrome.