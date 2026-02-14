Info Chrono
OM – Strasbourg : Les Pronos de Nico !
OM Actualités

OM – Strasbourg : Les Pronos de Nico !

Par La Redaction FCM

L’OM doit se relancer après la claque reçue face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi. Pour ce match de la 22e journée, l’OM reçoit Strasbourg au stade Vélodrome ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

 

Pour cette 22e journée de Ligue 1, l’OM affronte lune équipe qui revient bien après une période compliquée, le RC Strasbourg. L’OM a besoin de points pour tenter d’attendre son objectif principal, terminer dans les 3 premiers !

Pancho Abardonado doit faire sans Balerdi forfait (oreille) mais peur compter sur le retour d’Aguerd !

 

 

Un duo Gouiri Aubameyang devant ?

 

 

Mon prono pour OM – Strasbourg : But de Greenwood et les deux équipes marquent pour une cote de 3.10 !

 

Pour cet OM – Strasbourg, je pars sur un but de Greenwood et les deux équipes marquent pour une cote de 3.10* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour se relancer dans l’objectif de terminer sur le podium, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – Strasbourg du 14/02/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 1.79.  Le score de 3-1 est a une cote de 9.85 !

 

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

 

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

 

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »

