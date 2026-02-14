OM – Strasbourg : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer après la claque reçue face au PSG et le départ de Roberto De Zerbi. Pour ce match de la 22e journée, l’OM reçoit Strasbourg au stade Vélodrome ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 22e journée de Ligue 1, l’OM affronte lune équipe qui revient bien après une période compliquée, le RC Strasbourg. L’OM a besoin de points pour tenter d’attendre son objectif principal, terminer dans les 3 premiers !

Pancho Abardonado doit faire sans Balerdi forfait (oreille) mais peur compter sur le retour d’Aguerd !

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMRCSA Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens retenus pour cette rencontre face à Strasbourg 💪 pic.twitter.com/5hvcxK8N8E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 14, 2026

Un duo Gouiri Aubameyang devant ?

Mon prono pour OM – Strasbourg : But de Greenwood et les deux équipes marquent pour une cote de 3.10 !

Pour cet OM – Strasbourg, je pars sur un but de Greenwood et les deux équipes marquent pour une cote de 3.10. L'OM doit s'imposer pour se relancer dans l'objectif de terminer sur le podium. A noter que la cote d'une victoire de l'OM est de 1.79. Le score de 3-1 est a une cote de 9.85 !

