OM – Strasbourg : plusieurs incertitudes au même poste, Genesio contraint de bricoler ?

Avant la réception de Strasbourg, Bruno Genesio doit encore trancher plusieurs dossiers en défense centrale. Entre la douleur au mollet de Leonardo Balerdi, le retour progressif de Nayef Aguerd et les pépins physiques de plusieurs autres défenseurs, l’OM manque de certitudes pour lancer sa saison de Ligue 1.

Kondogbia semble tenir la corde

À quarante-huit heures d’OM-Strasbourg, Bruno Genesio n’a pas encore arrêté sa première charnière centrale de la saison.

Une tendance se dégage néanmoins autour de Geoffrey Kondogbia. Ménagé mercredi, le milieu centrafricain n’a pas participé à la séance collective, mais son entraîneur a rapidement rassuré sur son état.

« C’est simplement de la précaution. Là, on est à deux jours du match, donc c’était davantage par précaution. Il a travaillé individuellement en salle, mais pas collectivement »

Déjà utilisé en défense centrale durant la préparation, Kondogbia apparaît donc comme une solution crédible pour débuter vendredi. La véritable incertitude concerne surtout l’identité du joueur qui pourrait l’accompagner.

🗣️ “En charnière, je préfère avoir un gaucher et un droitier” Bruno #Genesio: “En charnière, je préfère avoir un gaucher et un droitier, ça facilite les sorties de balle. On a tous envie d’avoir des joueurs complets. Si vous êtes dans les meilleures défenses du championnat, vous… pic.twitter.com/ldOrUUmCoQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2026

Balerdi touché, Aguerd de nouveau opérationnel

Leonardo Balerdi reste le candidat naturel, mais l’Argentin souffre actuellement du mollet. Il a passé des examens et sa participation au match reste incertaine.

Sa situation est également particulière après une dernière sortie compliquée au Vélodrome. Genesio lui a toutefois apporté un soutien public et a assuré qu’il choisirait avant tout « la meilleure équipe possible ».

Le cas Nayef Aguerd est également à surveiller. Le défenseur marocain, qui n’a plus disputé de match depuis cinq mois, est désormais en mesure de rejouer. Interrogé sur sa disponibilité face à Strasbourg, Genesio a répondu :

« Oui. On verra pendant combien de temps, mais il est opérationnel »

Le technicien marseillais a toutefois rappelé que son retour devait se faire progressivement afin qu’il retrouve du rythme.

Derrière, Derek Cornelius, CJ Egan-Riley et Bamo Meïté reviennent eux aussi de pépins physiques, ce qui réduit encore les certitudes dans ce secteur.

Le choix de Genesio devra enfin correspondre à son projet de jeu. Le coach de l’OM souhaite « avoir un bloc assez haut, qui presse haut ou qui contre-presse haut », une philosophie exigeante pour les défenseurs centraux.

Il l’a également rappelé :

« Si vous êtes parmi les meilleures défenses du championnat, il y a pas mal de chances que vous soyez dans le haut du tableau »

Avant d’affronter Strasbourg, le premier casse-tête de la saison est donc déjà posé pour Bruno Genesio.