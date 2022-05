OM – Strasbourg : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce samedi soir Strasbourg afin de disputer la 38e et dernière journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg à l’occasion de la trente huitième et dernière journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Marseillais seront certains d’au moins finir 3e et ils devront espérer un faux pas de Monaco à Lens pour espérer récupérer leur 2e place.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg aura lieu ce soir à 21h00 au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal+ décalé.

Pour regarder OM – RCSA en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal.

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Confrontations OM vs Strasbourg

« La meilleure manière de préparer ce match est de savoir quel type de match ce sera. En cette fin de saison, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage, on a travaillé cette semaine sur différentes structures, défensives comme offensives. On a travaillé sur plusieurs situations qui nous ont inquiété tout au long de cette semaine ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (12/05/2022)

« Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)