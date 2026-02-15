OM-Strasbourg : tensions et colère au Vélodrome après le match

Dans un contexte déjà tendu après le départ de Roberto De Zerbi et une série de résultats décevants, l’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle soirée compliquée au Vélodrome. Le nul concédé face à Strasbourg (2-2) a provoqué colère et débordements en tribunes.

La frustration a gagné les abords du Stade Vélodrome samedi soir. Après le match nul concédé par l’Olympique de Marseille face au RC Strasbourg (2-2, 22e journée de Ligue 1), plusieurs tensions ont éclaté.

La rencontre avait déjà débuté dans un climat pesant, marqué par une grève des supporters durant le premier quart d’heure et par des banderoles adressées aux joueurs et à la direction. Sur le terrain, l’OM menait pourtant 2-0 avant de se faire rejoindre, notamment sur un penalty concédé en fin de match.

Au coup de sifflet final, un fumigène a été lancé sur la pelouse et un groupe de supporters a tenté de se diriger vers les salons présidentiels. Les stadiers ont rapidement contenu la situation, les accès étant ensuite sécurisés par les CRS.

Remplacé provisoirement par Jacques Abardonado après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM traverse une période de forte turbulence.