OM – Strasbourg : Un retour important et une belle récompense dans le groupe de Tudor !

#OMRCSA ⏳ Les 2️⃣1️⃣ Olympiens convoqués par le coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 🇭🇷 pour la réception de Strasbourg ce soir à l’@orangevelodrome ! 🔥 pic.twitter.com/UcPo02AiNY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 12, 2023

ANTONETTI : « TUDOR A BEAUCOUP DE CARACTERE »

« L’entraîneur de Marseille n’a jamais dérogé à ses convictions. Il n’est jamais sorti de ça. Il a beaucoup de caractère et ça rejaillit sur son équipe. Marseille met beaucoup d’intensité, il faudra répondre présents. C’est une très bonne équipe de notre championnat. Malgré leurs résultats contre Nice et Paris, ils sont allés gagner à Rennes. » Frédéric Antonetti – Source : Conférence de presse

Parfois on peut sentir le poids du maillot et de l’histoire du club

« Plus difficile au Vélodrome? Un joueur doit toujours donner le maximum. Un joueur doit se préparer à tout donner et ne pas penser au fait de jouer à la maison ou à l’extérieur. On essaye toujours de donner le maximum. Quand tu joues pour l’OM, chaque match est spécial. Parfois on peut sentir le poids du maillot et de l’histoire du club. C’est quelque chose de très beau qui peut parfois peser et il faut utiliser des joueurs qui peuvent tenir face à cette pression. On a des joueurs qui transforment cela en quelque chose de positif. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (11/03/23)

