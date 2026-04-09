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OM : Supporters, attaque, Greenwood… La conf de presse de Beye résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À la veille d’un match crucial face au FC Metz, Habib Beye a livré un discours lucide et mobilisateur. Entre exigence de résultats, gestion du groupe et appel aux supporters, le coach affiche une ligne claire pour cette fin de saison. Dans un contexte tendu, il insiste sur la sérénité et l’efficacité comme clés pour atteindre les objectifs.

 

Un appel aux supporters malgré la lassitude

“Pas de message mais je comprends la lassitude, la tristesse. Mais un supporter c’est à vie et il faut aimer le club dans les bons et les mauvais moments.”

Habib Beye reconnaît le désarroi des fans mais insiste sur leur rôle essentiel :
“On a besoin d’eux. On essaiera d’amener avec nous ceux qui sont frustrés pour les avoir à nos côtés jusqu’au bout.”

 

L’efficacité offensive et le goal-average en ligne de mire

“Il faut maintenir notre avance au goal-average.”

Le coach souligne les axes d’amélioration après les récents matchs :”Contre Monaco on aurait dû marquer plus. […] Il faut marquer vite pour se donner un peu plus d’espace.”

 

Sérénité et humilité dans la course au podium

“On va devoir avoir du calme et de la sérénité.”

À un point du podium, Beye insiste sur l’état d’esprit :
“On doit gagner et aborder le match de vendredi avec humilité. En cas de contre-performance, ça mettrait plus de pression.”

 

Un match contre Metz à ne surtout pas rater

“On sait que c’est un match capital qu’il faut absolument gagner.”

Malgré un adversaire en difficulté, il appelle à la vigilance :
“Il faut respecter toutes les équipes comme Metz. On doit être plus efficaces que face à Monaco.”

 

 

Gestion de l’effectif et importance des retours

“Mason revient dans le groupe, c’est une solution et il peut débloquer des situations.”

Beye doit composer avec plusieurs absences mais note des retours importants :
“On a un groupe restreint mais le retour de Léo Balerdi à 100%.”

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