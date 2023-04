OM : Supporters marseillais, pourquoi ils sont aussi bruyants à l’extérieur !

700 supporters marseillais seront présents, ce 9 avril pour Lorient-OM. Pour cette occasion, la Provence a donné la parole aux supporters qui font les déplacements pour soutenir l’OM. Ces derniers partagent leurs émotions de soutenir l’OM parfois très loin du Vélodrome.

« Dans tous les stades on est allé ! C’est nous l’armée des Marseillais !« , chantent à pleins poumons les supporters de l’OM. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur les supporters sont présents pour encourager l’équipe. Ces 700 supporters marseillais qui feront le déplacement à Lorient sont de bonne augure pour le club qui vise une neuvième victoire consécutive, à l’extérieur, en Ligue 1.

L’ambiance est beaucoup plus fraternelle

« J’ai été piqué par la possibilité de me balader en ville de boire un coup avec les locaux parfois chez l’habitant. les déplacements suppriment tous les gens lambda qui profitent du match à domicile comme la routine du week-end. Là on est avec les plus fervents qu’ils soient marseillais ou pas. L’ambiance n’a rien à voir tout le monde chante c’est beaucoup plus fraternelle. » Bruno – Source : La Provence (5/04/2023)

Le parcage marseillais en folie suite à l’égalisation de Germain 2-2 #ASMOM pic.twitter.com/mPrnpMnbdR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2019

Pour rien au monde je n’arrêterai les déplacements

« Au Vélodrome on rejoint tous les groupes c‘est exceptionnel. Mais les matchs à l’extérieur ont une autre saveur on peut se balader quand ce n’est pas interdit ce qui gâche un peu le plaisir. Il y a toujours du suspense pas facile de s’organiser. Quand on aime on ne compte pas on ramène des gens du Nord du Havre de Belgique, c‘est une grande famille. Pour rien au monde je n’arrêterai les déplacements. » Jérémy – Source : La Provence (5/04/2023)

Les meilleurs déplacements se sont les lointains

« L’atmosphère n’est pas du tout la même. Les meilleurs ce sont les déplacements lointains on est regroupé ça chante beaucoup plus. Avant on s’installait, on se promenait on faisait la journée dans les bars. Le tout sans incident. Aujourd’hui, on reste parqué sur une aire d’autoroute pendant quatre heures c‘est nul. On n’est pas là pour créer des incidents. J’ai ralenti aussi parce qu’il faut s’organiser pour garder les enfants. C’est un budget mais c’est secondaire pour l’OM je ne compte pas. Ce qui fait la force de l’OM c‘est qu’il y a beaucoup de non marseillais en partage. C’est grâce à eux que c’est toujours plein c‘est aussi grâce à eux que l’OM vit. » Sébastien – Source : La Provence (5/04/2023)