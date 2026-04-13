OM : “Surdoué, meneur d’hommes…” le futur président encensé par l’ancien ministre Borloo !

L’OM s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Avec la nomination de Stéphane Richard à la présidence du club phocéen, effective à partir du 2 juillet prochain, en remplacement de Pablo Longoria, Frank McCourt a fait le choix d’un profil expérimenté, issu du monde économique. Une décision qui suscite déjà de nombreuses réactions, à commencer par celle de Jean-Louis Borloo, invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

L’ancien ministre a dressé un portrait particulièrement élogieux du futur président marseillais. « C’est un surdoué qui ne le montre pas. Il a un énorme sourire. Il est très sympa. Derrière sa gentillesse, il y a une vision », a-t-il confié, insistant sur les qualités humaines et stratégiques de Stéphane Richard. Une description qui met en avant un dirigeant capable d’allier discrétion et efficacité, dans un environnement aussi exigeant que celui de l’OM.

C’est un surdoué qui ne le montre pas

Fort de son expérience à la tête d’Orange, le futur dirigeant olympien semble disposer des épaules nécessaires pour relever ce défi. « Être patron d’Orange, c’est presque un statut de chef d’État. Avec beaucoup de fermeté et de calme, il a merveilleusement remobilisé toutes les équipes d’Orange qui étaient inquiètes au sujet du choc technologique qu’elles devaient assumer. C’est un meneur d’hommes mais extrêmement calme », a poursuivi Jean-Louis Borloo, soulignant sa capacité à gérer des situations complexes.

C’est un fou de Marseille

Au-delà de ses compétences managériales, Stéphane Richard entretient un lien fort avec la cité phocéenne. « C’est un fou de Marseille. Il a une maison là-bas. Il adore », a révélé l’ancien président de Valenciennes FC, évoquant un attachement sincère à la ville. Un élément non négligeable dans un club où l’identité locale joue un rôle central.

Concernant sa connaissance du football, Jean-Louis Borloo a relativisé cet aspect : « Un club ce sont des hommes, des femmes. L’OM est le club d’une grande complexité, le club de toutes les passions ». Enfin, il a conclu en rappelant les attentes élevées de Frank McCourt : « McCourt voulait quelqu’un qui ait un gros drive. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il l’a ».

Avec cette nomination, l’OM ouvre un nouveau cycle, misant sur un dirigeant au profil atypique mais reconnu, dans l’espoir de stabiliser et structurer durablement son projet sportif et institutionnel.