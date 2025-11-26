OM : Surpris par la tactique de Newcastle; De Zerbi explique le sacrifice de Paixao !

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire précieuse face à Newcastle ce mercredi soir, s’imposant 2-1 lors d’un match marqué par des ajustements tactiques inattendus. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur Roberto De Zerbi a livré ses impressions sur la performance de ses joueurs et l’importance de l’adaptation tactique face à une équipe anglaise qui a surpris par son dispositif défensif.

Lors de la conférence de presse d’après-match, De Zerbi a expliqué que l’OM n’avait pas prévu de jouer contre un système en 5-4-1, contrairement à ce qui avait été préparé : « Paixao a dû beaucoup se sacrifier ce soir, on n’avait pas préparé ce match de cette manière, Newcastle n’avait jamais joué en 5-4-1, on avait préparé un 4-3-3 avec Joelinton et deux joueurs plus rapides, deux ailiers et un avant-centre ».

L’importance de l’adaptation tactique et du rôle de Paixao

Le coach italien a insisté sur le rôle clé de Paixao dans ce dispositif : « Il fallait quelqu’un pour suivre le piston côté droit, sinon on aurait été perdus. Paixao a ces caractéristiques. On l’a choisi cet été, par rapport à d’autres ailiers, car il fait un travail différent de Greenwood ». Pour De Zerbi, la différence réside dans la capacité de l’ailier à se sacrifier tant dans le jeu offensif que défensif : « Devant, il faut un ailier qui se sacrifie un peu plus quand l’autre s’arrête. Il l’a bien fait ce soir, comme à Nice ».

Cette victoire met également en lumière la capacité de l’OM à s’adapter rapidement aux imprévus tactiques, un point que De Zerbi considère comme fondamental pour la suite de la saison européenne et nationale. L’entraîneur marseillais a salué la discipline et l’intelligence tactique de ses joueurs, notamment dans le travail collectif sans ballon, où la contribution de Paixao a été déterminante pour contenir les attaques adverses et soutenir les transitions offensives.

Grâce à cette performance, l’OM continue de consolider sa dynamique positive en Ligue Europa, tout en renforçant la confiance autour des choix tactiques de De Zerbi. L’adaptation du système et la polyvalence des joueurs comme Paixao pourraient être décisives dans les prochains matchs, où l’OM devra affronter des équipes aux profils variés.