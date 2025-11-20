OM : Système, onze, joueur en forme… Que vaut Nice ?

À l’approche du choc entre l’OGC Nice et l’OM ce vendredi pour la 13e journée de Ligue 1, le journaliste d’ICI Azur Victor Juttner a livré à FCMarseille un éclairage détaillé sur l’état du groupe niçois, ses certitudes… et ses zones d’ombre. Sans extrapolation ni éléments inventés, retour sur ses déclarations avant un derby déjà crucial pour les deux équipes.

Une configuration tactique encore floue

Interrogé sur le système probable du Gym, Victor Juttner rappelle que le 3-4-3 est la base de jeu installée depuis le début de saison. Toutefois, la défaite à Metz a rebattu les cartes : « Haise a dit qu’il pourrait tout changer. Donc peut-être une défense à 4 contre l’OM. Mais j’y crois pas trop. Avec le retour probable de Dante ce sera une défense à 3 », estime-t-il. Dante sera a priori forfait pour ce match, car encore trop court…

Le journaliste avance même une composition envisageable, toujours fidèle aux tendances observées :

Diouf – Mendy, Oppong, Dante – Clauss, Boudaoui, Van Houte, Bard – Diop, Cho, Moffi ou Carlos.

Selon lui, le possible retour du capitaine brésilien devrait logiquement à réinstaller une charnière à trois centraux.

Diop en forme mais inconstant, mercato difficile

Juttner souligne également la dynamique contrastée de Sofiane Diop, récemment nommé parmi les meilleurs joueurs LFP : un signe de forme, mais dans un registre irrégulier. « Joueur en forme mais très inconstant », résume-t-il.

Le journaliste revient aussi sur le dernier mercato, qu’il qualifie de « compliqué ». Nice a vendu plusieurs éléments majeurs — Guessand, Laborde, Bulka, notamment — qui avaient contribué à la 4e place la saison passée. Les arrivées se sont concentrées sur des paris ou joueurs en développement, hormis Van Houte, international belge. Résultat : « Mercato moyen où l’équipe s’est affaiblie, sans compter les blessés comme Youssouf », note-t-il.

Son pronostic pour Nice – OM

Dans un contexte où Nice doit relancer une dynamique, Victor Juttner voit malgré tout un avantage pour les Aiglons : « On va dire 1-0 pour Nice pour fêter les 40 ans de la Populaire Sud ».

Un pronostic serré, qui confirme un match attendu engagé et tactiquement dense entre deux équipes qui cherchent encore leur constance.