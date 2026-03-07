OM : TAB, sortie… la mise au point de Greenwood !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (1-0) en Ligue 1, Mason Greenwood est revenu sur deux situations qui ont marqué l’actualité récente du club : son isolement lors de la séance de tirs au but en Coupe de France mercredi et son remplacement en seconde période samedi. L’attaquant anglais a livré une explication simple, liée au stress et à une forme de superstition.

Greenwood revient sur son attitude lors de la séance de tirs au but

Mercredi, lors de l’élimination de l’OM contre Toulouse en Coupe de France (2-2, 3-4 t.a.b.), une image avait surpris : Mason Greenwood se tenait à l’écart du rond central pendant la séance de tirs au but, loin de ses coéquipiers.

Interrogé après la victoire marseillaise en championnat au Stadium, l’attaquant de 24 ans a expliqué son comportement au micro de Ligue 1+. « J’étais un petit peu stressé, de mon côté. La dernière fois que j’étais resté avec mon équipe on avait perdu. C’était une forme de superstition », a expliqué l’international anglais.

Avec 25 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Mason Greenwood reste l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Son attitude n’a donc pas été interprétée comme un signe de détachement par le staff ou le groupe.

Une sortie précoce assumée face au TFC

Lors du succès marseillais face au TFC en Ligue 1 (1-0), l’attaquant a également été remplacé dès la 66e minute. Une décision qui aurait pu interroger compte tenu de son statut offensif cette saison.



L’ancien joueur de Getafe a toutefois assuré qu’il n’y avait aucun problème avec son entraîneur. « Le coach m’a juste parlé et expliqué la raison pour laquelle je suis sorti. Il doit prendre ses décisions, il n’y a pas de souci avec ça », a-t-il affirmé.

Dans un calendrier dense entre Ligue 1 et compétitions nationales, la gestion du temps de jeu devient un enjeu important pour l’OM. Malgré cette sortie anticipée, Mason Greenwood reste l’un des atouts majeurs du club marseillais dans la course aux objectifs de la saison.