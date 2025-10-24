OM : Tactique, Sporting, Thauvin… La conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Deux jours après la défaite frustrante face au Sporting (2-1) en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté devant les médias avec un ton à la fois lucide et combatif. L’entraîneur de l’OM a reconnu les erreurs commises au Portugal, sans renier le contenu encourageant de la première période. À l’heure de se déplacer sur la pelouse du RC Lens, le technicien italien a voulu transmettre un message d’optimisme et de maîtrise émotionnelle à son groupe, tout en clarifiant plusieurs points tactiques et individuels.

Résumé de la conférence de presse en 5 points

Une défaite difficile mais riche d’enseignements

De Zerbi a reconnu que la défaite contre le Sporting était « difficile à accepter », estimant que « le résultat n’était pas mérité ». Il a insisté sur la différence entre les deux mi-temps, marquée par l’expulsion d’Emerson, qui a totalement changé la physionomie du match.

Un message positif aux supporters

L’entraîneur a appelé à la mesure et à la confiance : « Les supporters ne doivent pas être tristes ou déçus du match contre le Sporting. La première période a donné beaucoup de réponses positives. » Pour lui, l’OM doit garder son équilibre émotionnel et ne pas tout noircir après une défaite.

🗣️Je ne voulais pas d’une équipe aussi basse#DeZerbi : “Les changements face au Sporting ? J’explique ma vision. Si on part du fait qu’il y avait cinq équipes qui ont joué avec un joueur de moins lors de cette journée de C1. L’Olympiakos a joué à 10 contre le Barça, ils ont… pic.twitter.com/0U0UFCpwTB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025

Une mise au point tactique

De Zerbi a longuement expliqué ses choix face au Sporting, notamment la gestion du bloc après l’expulsion : « Je ne voulais pas d’une équipe aussi basse, mais je n’ai pas réussi à me faire comprendre entre les deux périodes. » Il a reconnu une part de responsabilité : « Peut-être que c’est de ma faute. »

Éloges et gestion des joueurs

Le coach a mis en avant Robinio Vaz, saluant « sa faim et son envie de progresser », tout en affirmant que le jeune joueur « surprend tout le monde ». Il a également complimenté Arthur Vermeeren, qualifié de « présent et futur de l’OM », et donné des nouvelles des blessés : Kondogbia et Traoré resteront absents, avec un possible retour du second la semaine suivante.

🗣️J’ai un faible pour Robinio #Vaz#DeZerbi : “J’ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l’envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n’est pas facile. On est très… pic.twitter.com/mFeeF4FnHd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025

Respect pour Lens et vigilance sur Thauvin

De Zerbi a enfin rendu hommage à Florian Thauvin, qu’il « appréciait déjà à l’Udinese », soulignant ses qualités de finisseur : « Il faudra être attentif dans la surface, c’est un joueur différent des autres. » L’Italien a prévenu que son équipe devra retrouver de la fraîcheur et de la lucidité pour répondre à l’intensité lensoise.