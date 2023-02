OM: Tavares forfait, deux retours… Tudor annonce 2 ou 3 incertitudes face à Clermont

Avant le déplacement de l’OM à Clermont demain soir, Jonathan Clauss Igor Tudor était présent devant la presse ce vendredi. Le coach

Demain on va se présenter avec l’équipe la plus forte sans turnover

« Il y a de l’enthousiasme, on travaille la dessus. Demain on va se présenter avec l’équipe la plus forte sans turnover, il y aura 5 joueurs frais pour entrer en jeu. Bailly sera dans l’effectif, on a d’autres joueurs performants à ce poste, il lui faudra du temps pour retrouve le rythme. Tavares est forfait, on a deux ou trois autres joueurs que l’on doit observer demain pour savoir » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/02/2023)

#Tudor : « Il y a de l’enthousiasme, on travaille la dessus. Demain on va se présenter avec l’équipe la plus forte sans turnover, il y aura 5 joueurs frais pour entrer en jeu. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 10, 2023

#Tudor : « Bailly sera dans l’effectif, on a d’autres joueurs performants à ce poste, il lui faura du temps pour retrouve le rythme. » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 10, 2023