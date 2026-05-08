OM : Tendu et sec, la conférence de Beye résumée en 5 points !

Habib Beye s’est exprimé avant le match face au Havre dans un contexte difficile pour l’Olympique de Marseille. Le coach a insisté sur la nécessité de terminer la saison avec fierté et engagement. Il a également évoqué les problèmes d’effectif, d’état d’esprit et d’intensité à corriger rapidement.

À la veille d’une rencontre importante face au Havre, Habib Beye a dressé un état des lieux sans détour de la situation de l’Olympique de Marseille. Entre objectifs sportifs désormais inaccessibles, gestion mentale du groupe et choix d’effectif, le coach a insisté sur la nécessité de réagir immédiatement.

1) Finir la saison avec orgueil et lucidité

« J’ai déjà répondu à cette question. Il fallait préparer le match dans les meilleures conditions (sur la mise au vert). L’objectif est de bien finir, d’avoir de l’orgueil et de l’amour propre, de montrer d’autres choses. Il faut être factuel, ça doit être l’objectif capital de l’OM. Les objectifs initiaux ne sont plus accessibles, à savoir la 3e place. Il y a d’autres objectifs à aller chercher, pour donner l’impression qu’on a bien fini. C’est très important pour nous. »

2) Retrouver un état d’esprit plus positif

« On s’est remis au travail. Le sentiment, je le partage parce que je l’ai exprimé après le match de Nantes. On est dans une situation difficile, mentalement également. Ce sera un match difficile contre le Havre. »

« C’est un état d’esprit d’un effectif touché par ce qu’il vit. Il faut vite modifier cet état d’esprit parce que la meilleure manière de repartir, c’est de mettre cette frustration de côté. Ce n’est pas simple. Il faut se projeter sur le match du Havre, il faudra être une équipe de qualité pour les mettre en difficulté. »

3) Un match clé face au Havre et une réponse attendue

« Pour être encore en vie, il faut qu’on soit une équipe qui aime jouer au football, qui aime jouer ensemble. Je le vois depuis que je suis arrivé. Dimanche, il faudra être à ce niveau d’engagement. La question qu’il faut se poser, c’est de savoir pourquoi il n’y a pas cette réponse sur le terrain actuellement. Je fais un métier différent depuis quelques jours et semaines. Il faut travailler sur l’effectif mais aussi les têtes, ça nous prend beaucoup d’énergie. Dimanche, on aura l’opportunité d’avoir un visage différent. Il en faudra un différent par rapport à Nantes. »

« Résister à leur intensité, la matcher surtout sur l’envie. Quand vous êtes Le Havre à domicile contre l’OM, il faut être vite prêt. C’est une équipe qui dégage beaucoup de qualités techniques dans son jeu. Il faut saluer le travail de Digard. Si on ne répond pas aux duels, c’est une équipe qui centre beaucoup, il faudra être au niveau du rythme. Ca n’a pas été le cas contre Nantes. C’est une équipe qui peut vous imposer son rythme, son intensité et sa qualité technique. »

🗣️”Il faut travailler sur l’effectif mais aussi les têtes, ça nous prend beaucoup d’énergie”#Beye : “Pour être encore en vie, il faut qu’on soit une équipe qui aime jouer au football, qui aime jouer ensemble. Je le vois depuis que je suis arrivé. Dimanche, il faudra être à ce… pic.twitter.com/WwO6D39FZ9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 8, 2026

4) Gestion de l’effectif et choix à venir

« De Lange un gardien qui a beaucoup de qualités, il l’a montré face à Nantes. On a la chance d’avoir de très bons gardiens au club, il reste un entraînement pour faire ce choix. C’est un privilège d’avoir deux gardiens de ce niveau, on en aura besoin en cette fin de saison. »

« Personne n’est de côté aujourd’hui. Les jeunes ont apporté de l’émulation et de la qualité, ils ont démontré ça quand ils sont rentrés dans nos matchs. Ils font partie intégrante de cet effectif. Si on estime qu’ils sont prêts à démarrer dimanche, on le fera. »

« Beye ne répond pas sur les bienfaits de la mise au vert

On est là pour préparer le match du Havre. Pour préparer au mieux, on est dans les dispositions dans lesquelles on est aujourd’hui. »

5) Effectif diminué et situation physique

« Weah sera forfait dimanche. Traoré s’est blessé contre Nantes également. » Pour l’attaquant ivoirien, le forfait était déjà connu.