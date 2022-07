OM : Tensions entre Camoranesi et Tudor ? Sentiment de flou chez les joueurs ?

Igor Tudor a modifié son staff en début de semaine. Mauro Camoranesi a quitté Marseille et deux nouveaux adjoints sont arrivés. Si la version officielle indique que tout était prévu, des interrogations seraient nombreuses y compris en interne…

Igor Tudor l’avait lui même annoncé comme son bras droit. Mauro Camoranesi a quitté Marseille en expliquant à l’Equipe que son départ était prévu depuis le début. D’ailleurs, le coach croate a pu récupérer deux adjoints : Hari Vukas et Mario Rotondale. Pour le moment l’OM n’a pas officialisé ces changements. Pour autant le club a confié à plusieurs médias que tout était sous contrôle.

Comme une odeur d’incertitude ?

Cependant, le journal l’Equipe rapporte que « les rapports entre Tudor et Camoranesi ont rapidement été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs parfois interloqués par la façon de parler du premier au second. Camoranesi, réputé pour son caractère entier, a préféré partir sans faire d’histoires, décidé à trouver un banc comme entraîneur n°1. » Le quotidien sportif précise que la direction se veut rassurante mais que les joueurs se posent des questions suite à ces changements en interne, les modifications du staff, les méthodes d’entrainement et le recrutement qui patine…