OM – TFC (3-2) De Zerbi : ” Moi aussi j’ai fait des erreurs”

L’Olympique de Marseille s’impose face à Toulouse ce dimanche soir (3-2), lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur olympien Roberto De Zerbi au micro de DAZN

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse (3-2), Roberto De Zerbi a tenu à remercier les supporters et à souligner l’importance de l’état d’esprit affiché par son équipe.

« Merci à tous les supporters, à ce grand stade. La semaine a été pesante, ils ont continué à applaudir, à nous pousser, on est ensemble dans la victoire comme dans la défaite. Dans nos défaites, j’ai fait des erreurs aussi, mais notre obligation est de toujours tout donner. Pour ce stade, le talent ne suffit pas, il faut du travail et de la passion. Greenwood, c’est moi qui l’ai fait venir et je veux l’aider à être ce joueur important pour l’équipe, » a ainsi déclaré le coach italien au terme de la rencontre.