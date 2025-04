Om TFC (3-2) – Kondogbia : “C’est la victoire d’une équipe unie, avec du caractère”

L’Olympique de Marseille s’impose face à Toulouse ce dimanche soir (3-2), lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1La réaction de Geoffrey Kondogbia au micro de DAZN

Au terme de la victoire 3-2 de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de DAZN. Le milieu de terrain a salué une victoire importante, tant sur le plan comptable que mental, après une série difficile.

« On est content car on restait sur trois défaites. On retrouvait notre public et l’important c’était vraiment de gagner et de prendre ces trois points », a-t-il déclaré, mettant en avant l’état d’esprit collectif affiché par les Olympiens.

S’il reconnaît que l’OM aurait pu mieux faire, Kondogbia retient avant tout l’unité et la combativité du groupe :

« Le positif, c’est la victoire et une équipe qui était unie, avec du caractère. »

Sur le plan tactique, l’international centrafricain a insisté sur l’importance d’avoir respecté le plan de jeu :

« La clé ce soir, c’était surtout d’être nous-mêmes, jouer avec nos atouts, insister sur les côtés et faire attention aux contre-attaques. »

Face à une équipe toulousaine rapide et directe, les Marseillais ont su répondre présent :

« On a joué face à une équipe qui va très vite vers l’avant, avec des joueurs rapides. On a essayé de contrer tout cela et cela nous a souri ce soir. »

Cette victoire permet à l’OM de stopper une série négative et de se relancer dans la course aux places européennes, dans une ambiance retrouvée au Vélodrome.