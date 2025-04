OM – TFC (3-2) – Rabiot : “Le coach était énervé, et c’est normal !”

L’Olympique de Marseille s’impose face à Toulouse ce dimanche soir (3-2), lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1. La réaction du milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot au micro de DAZN.

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC (3-2), Rabiot s’est exprimé sur la prestation de l’équipe et l’état d’esprit retrouvé.

“C’est l’état d’esprit qui fait la différence. Le fait de savoir qu’on n’a plus vraiment le choix, qu’il faut gagner. On n’avait pas fait une mauvaise première période, mais on prend un but sur un manque d’agressivité au départ de l’action. Et puis, en seconde période, on a mis un peu plus d’ingrédients, d’agressivité. On a été mieux dans les duels, dans la gestion du ballon. On a été meilleurs, je pense, ce soir, et il faut surtout souligner l’état d’esprit, car ce qu’on avait montré lors des dernières rencontres, ce n’était pas suffisant. On a fait une très bonne semaine. Le coach était énervé, il a voulu nous remobiliser, et c’est normal, c’est son rôle. Personne n’a quitté le navire, au contraire, on s’est entraîné avec beaucoup d’enthousiasme, et ce soir, ça s’est vu. Mais cela ne suffit pas sur un match. Il faut faire ça jusqu’à la fin,” a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’OM au terme de la rencontre.