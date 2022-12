OM – TFC (6-1) : Un veritable festival pour la reprise !

Toulouse manque une énorme opportunité de revenir lorsque Chaibi, seul devant le but, rate complètement sa tête (38′). Juste avant la pause, l’OM réalise le break grâce à un but contre son camps de Nicolaisen suite à un centre dangereux de Payet (41, 2-0)

De retour des vestiaires, Kolasinac plie rapidement la rencontre en inscrivant un but magnifique. Le Bosnien slalom dans la surface, et élimine Nicolaisen d’un double contact avant de tromper Dupé (52′, 3-0). Le festival se poursuit avec un but somptueux de Dimitri Payet d’une frappe enroulée pleine lucarne (62′, 4-0).

Toulouse inscrit un but sur pénalty (66′, 4-1) mais le festival olympien se poursuit avec des buts en fin de rencontre d’Under (sur pénalty, 80′, 5-1) et Tavares (82′, 6-1).

Grace à ce succès les olympiens retrouve la troisième marche du podium et ne comptent plus que deux point de retard sur Lens (2e)