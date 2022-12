OM – TFC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le Toulouse Football Club pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse Football aura lieu à 21h00 au stade Vélodrome. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Gardiens : Lopez, Simon, Blanco

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Tavares, Mbemba, Toure, Clauss, Kaboré, Kolasinac, Bailly

Milieux : Gueye, Veretout, Rongier, Elmaz

Attaquants : Under, Sanchez, Payet, Dieng, Ben Seghir

Toulouse

Gardiens :

Maxime Dupé – Kjetil Haug – Thomas Himeur

Défenseurs : Ylies Aradj – Logan Costa – Moussa Diarra – Christian Mawissa – Rasmus Nicolaisen – Anthony Rouault – Issiaga Sylla – Oliver Zandén

Milieux :Farès Chaibi – Brecht Dejaegere – Stijn Spierings – Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal – Yanis Begraoui – Veljko Birmancevic – Thijs Dallinga – Ado Onaiwu – Rafael Ratão

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Gueye Tavares

Under Payet

Sanchez

Toulouse :

Dupé

I. Sylla Rouault Nicolaisen Zanden

Dejaegere Spierings Van Den Boomen

Ratao Dallinga Chaïbi

Ce match se jouera au Stade Vélodrome qui devrait encore afficher complet.

C’est Jérémie Pignard qui a été choisi pour arbitrer OM-TFC, le dernier match de l’année 2022. Et s’il y a bien une remarque à faire sur M. Pignard, c’est qu’il n’a pas la main leste envers les joueurs marseillais : en six rencontres arbitrées, il sanctionne en moyenne les marseillais d’un carton, 2,83 fois par match.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On doit s’attendre à un match difficile comme tous les autres. En L1, c’est la même chose d’aller à Paris ou de recevoir Ajaccio. On est prêt, même si on a un effectif limité. Les joueurs sont prêts. Ils ont hâte de reprendre. Avec l’envie de ne pas décevoir notre public. Le premier match après une trêve est un peu incertain. On essayera de faire au mieux. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/12/22)