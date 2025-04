OM-TFC : De Zerbi cherche un électrochoc, un retour important espéré !

À quelques jours de la réception de Toulouse, l’OM tente de se remobiliser. Dans un contexte tendu, Roberto De Zerbi a intensifié la préparation de son groupe. L’entraîneur italien a mis en place un programme d’entraînement inhabituel, surprenant ses joueurs avec un emploi du temps rythmé et non prédéfini.

Ce choix vise à bousculer certaines habitudes et à stimuler un engagement accru. Le staff estime que le principal frein aux performances récentes est d’ordre mental. Un certain relâchement aurait gagné certains joueurs, convaincus que la qualification pour la Ligue des champions était acquise. Pour y remédier, selon RMC De Zerbi a organisé de nombreuses discussions en tête-à-tête et en petits groupes afin d’éviter tout malentendu et de renforcer la cohésion de l’équipe. Les entraînements à la Commanderie prennent ainsi des allures de mini-stage, avec un accent sur l’adaptabilité et l’investissement. En parallèle, le staff continue le travail technique et tactique, tout en réfléchissant à d’éventuels ajustements stratégiques pour provoquer une réaction.

Entrainements différents et retour de Murillo !

De Zerbi change les habitudes à l’entraînement à l’OM 🗣️ Daniel Riolo rappelle que chaque saison, tous les observateurs du foot français attendent trop de Marseille #RMCLive pic.twitter.com/WfbLJN9SiF — After Foot RMC (@AfterRMC) April 3, 2025



Sur le plan des effectifs, une bonne nouvelle pourrait venir d’Amir Murillo, dont le retour face à Toulouse est espéré. En revanche, l’incertitude demeure concernant Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois, blessé au mollet, est toujours en phase de récupération et le staff ne souhaite prendre aucun risque prématuré.

L’OM aborde donc cette rencontre avec l’objectif de retrouver une dynamique positive et d’afficher un état d’esprit plus conquérant. Reste à voir si ces efforts porteront leurs fruits dimanche face à un TFC toujours difficile à manœuvrer.