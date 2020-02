OM – TFC : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit cet après-midi le Toulouse Football Club. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

om – tfc à 17H30 sur canal +

Le groupe



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Kamara, Amavi, Sarr

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain

Le groupe du TFC

Gardiens :

Kalinic, Reynet

Défenseurs :

Diakité, Gabrielsen, Goncalves, Moreira, Rogel, Sylla

Milieux :

Adli, Boisgard, Koné, Makengo, Sanna, Sangaré

Attaquants :

Koulouris, Leya Iseka, Saïd, Taoui

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr Alvaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson

Radonjic Germain Payet

TFC :

Kalinic

Moreira Gabrielsen Diakité Sylla

Sangaré

Saïd Koné Makengo Boisgard

Koulouris

L’Arbitre pour OM – tfc

L’arbitre désigné pour OM – TFC ce samedi est madame Frappart.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h00 (*)

– Partiellement ensoleillée ( couverture nuageuse 36%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 13°C / ressentie 10°C

– Vent : 18 km/h SE

– Taux d’humidité : 58%

(*) Prévision accuweather.com

Les stats des confrontations OM- tfc (Championnat)

VICTOIRES de l’OM 14 NULS 14 VICTOIRES du TFC

5

Les 5 derniers matchs

Marseille

Saint-Étienne 0 – 2 Olympique de Marseille Bordeaux 0-0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 RC Strasbourg Olympique de Marseille 0-0 Angers Granville 0 – 3 Olympique de Marseille

Toulouse

Toulouse 0 -1 Strasbourg Amiens 0-0 Toulouse Lyon 3 – 0 Toulouse Toulouse 2 – 5 Brest St-Pryvé Saint-Hilaire 1 – 0 Toulouse

Déclarations d’avant-match

« Je m’attends à un match difficile. Toulouse va fermer le jeu. Je pense qu’ils vont faire plus ou moins le même match qu’à Lyon (0-3) avec deux lignes défensives. Il sera difficile pour nous de trouver les espaces. Je sens un match dangereux. C’est une rencontre très importante pour nous. On aurait pu jouer dimanche, plutôt que samedi. Je préfère quatre jours de récupération entre Saint-Étienne et Toulouse puis trois jours avant Lyon. Mais, bon, dimanche, ça sera repos pour les joueurs. On a bien géré la récupération. Il n’y a que Rongier qui a fait tous les matches. On peut encore serrer les dents. Je veux arriver au match contre Lille (16 février) avec cet écart de 9 points. C’est pour ça que c’est un rendez-vous très important pour nous »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

» Essayer d’être ambitieux dans le jeu. Chacun devra être à son meilleur niveau. Notre collectif devra répondre aux individualités marseillaises. Il faut croire au maintien tant que ce sera encore jouable mathématiquement »

Denis Zanko – Source : Conférence de presse